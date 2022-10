El PSC replica a Puigdemont que la reforma de la sedició no és personalista

La portaveu del PSC, Elia Tortolero, ha replicat aquest dilluns al president a l’exili, Carles Puigdemont, que la reforma de la sedició “mai s’ha plantejat en benefici de ningú”, sinó que busca actualitzar aquest delicte del Codi Penal als estàndards europeus. Ho ha dit en roda de premsa, després que aquest diumenge Puigdemont assegurés que en els seus cinc anys a Bèlgica ha rebut visites de membres del PSOE en diverses ocasions per a generar-li “expectatives d’un bon tracte, via reforma del Codi Penal i un indult sempre que accedís a comparèixer davant el Suprem”.

“Els contactes que el senyor Puigdemont digui que hagin tingut amb ell queden al marge total de l’actualització del Codi Penal”, ha mantingut la portaveu, que ha assegurat que desconeix la informació que l’expresident trasllada en el seu article. A més, ha insistit que el PSC treballarà perquè la reforma de la sedició tiri endavant “si hi ha les majories suficients”, i ha tornat a insistir que no es tracta d’una solució personalista.

Així, ha subratllat que aquesta reforma es planteja amb respecte a l’Estat de Dret i “tenint en compte com a exemple tot el que va passar a Catalunya” i, preguntada per si creu que tindria acceptació social, s’ha mostrat convençuda que ocorrerà el mateix que amb els indults, que creu que finalment van ser acceptats.

Primer pla del líder del PSC, Salvador Illa, en una atenció als mitjans des de Bagà | ACN (Carola López)

Després de la reunió del primer secretari del PSC, Salvador Illa, amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el divendres pels Pressupostos, la portaveu socialista ha reclamat que el PSC sigui el primer grup amb què el Govern iniciï la seva ronda de contactes per a abordar els comptes, a l’ésser “el primer partit” de Catalunya.

Preguntada per si en aquesta trobada Aragonès va aclarir a Illa si comptarà amb el PSC per als Pressupostos, ha assegurat que estan a l’espera que se’ls convoqui per a la ronda de contactes: “Estem en el mateix lloc que fa setmanes, tendint la mà”.

Critica el bloqueig al TSJC

“El president de la Generalitat ha de convocar a tots els grups del Parlament, és la seva obligació. No ens ho prenem com una cosa extraordinària”, ha dit Tortolero, i ha afegit que en paral·lel Illa seguirà aquesta setmana amb les reunions amb agents econòmics i socials. A més, ha reivindicat la política útil, i ha sostingut que no ho és “bloquejar la renovació” del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), renunciar a tenir Pressupostos a 1 de gener i bloquejar nous projectes de Guàrdia Urbana a Barcelona des de la Conselleria d’Interior, ha dit.

D’altra banda, ha celebrat la victòria del candidat brasiler Luiz Inácio Lula da Silva en les eleccions del Brasil enfront del president sortint, Jair Bolsonaro: “Confiem que pugui deixar enrere una etapa marcada per la confrontació política i que se centri en resoldre problemes de la ciutadania” promovent la justícia social i la lluita contra el canvi climàtic.