La sequera amenaça la producció d’electricitat a Catalunya

Les conseqüències de la sequera comencen a afectar la producció d’electricitat a l’Estat que, enguany, registra un 32% menys d’energia generada que en la mitjana de l’última dècada. De fet, per trobar una producció tan baixa, cal remuntar-se al 1989. Una de les companyies afectades és Endesa, que haurà d’aturar la producció a la seva central hidroelèctrica de Mequinensa, a la comarca aragonesa del Baix Cinca, per la falta de reserves a l’embassament, un dels més grans de la península i que no ha parat mai des que es va inaugurar, el 1966. Ara, però, l’embassament compta amb una reserva inferior al 23%, el segon pitjor registre de la història d’aquest pantà. Endesa es veu obligada a frenar la seva producció d’electricitat a mitjans de novembre.

Si continua sense ploure, les centrals catalanes de Talarn i Gavet de la Conca, al Pallars Jussà, i les de Pont de Montanyana i Escales, a la Ribagorça també es podrien veure obligades a aturar la seva activitat.

El pantà de Mequinensa, baix de reserves d’aigua | ACN (Oriol Bosch)

La producció d’Endesa cau en picat

Les centrals d’Endesa han experimentat una caiguda en picat de la seva producció hidroelèctrica a conseqüència de la sequera d’aquest any. En una entrevista a l’ACN, el cap del centre de producció de la companyia al conjunt de la península, Ángel Garcia, ha detallat que tot parteix d’un 2021 que ja va ser sec, però que es va poder concloure de forma “correcte” gràcies a les reserves dels pantans. Aquest 2022 ha sigut un dels pitjors anys per la falta de pluja i un hivern especialment sec, que han provocat una caiguda de les reserves.

L’energia generada enguany a les centrals que Endesa té a la demarcació de Lleida és un 15% inferior a la que es va produir durant l’any passat. Una xifra que baixa fins al 13,2% si comptem la seixantena de centrals que gestiona la companyia a Catalunya. En comparació a la mitjana dels darrers 10 anys, les centrals de les conques internes de Catalunya que gestiona Endesa han patit una caiguda de la producció del 51,8%.

Instal·lació de la central hidroelèctrica del pantà de Mequinensa | ACN (Oriol Bosch)

O es reverteix la situació o s’aturarà la producció

Ángel Garcia alerta que si no arriben pluges abundants en els propers dies o setmanes que reverteixin la situació de sequera, Endesa haurà d’aturar l’activitat a algunes de les centrals on s’arribi al mínim de capacitat d’utilització dels embassaments on es troben. A Mequinensa ja està confirmat que s’aturarà l’activitat i, ara, també estudien haver-ho de fer a les centrals de Talarn, Gavet de la Conca, Escales i Pont de Montanyana.