MÉTEO | El temps que farà cadascun dels dies del pont de Tots Sants

Les castanyes no venen de gust i les estufes continuen al racó on les vam amagar la passada primavera. I tot apunta que continuarà així, si més no, fins que passi el pont de Tots Sants i entrem al novembre. Aquest cap de setmana la situació es mantindrà tal i com la tenim ara, amb canvis molt petits i insignificants. Es mantindran aquests núvols terrosos gràcies als vents del sud-oest, que porten pols sahariana en suspensió mentre ens continuarà arribant també l’aire càlid de l’Àfrica. Aquesta és l’explicació principal a la calor dels últims dies, tot i que alguns experts asseguren que també es deu a l’erupció del volcà Hunga Tonga el passat mes de gener, que ha apujat la temperatura del planeta i la mantindrà per sobre del que és habitual a llarg termini. Dilluns, la cosa canviarà i podrien haver-hi tempestes en alguns punts.

Per tant, les temperatures seran molt altes per l’època de l’any en la que estem durant tot el pont, el que permetrà fins i tot aprofitar-lo a la platja o a les guinguetes prenent alguna cosa. Tot i així, tindran una tendència descendent -tot i que de forma molt lleugera- cada dia. Les previsions indiquen que un cop passi el pont les temperatures baixaran definitivament i s’acostaran al que és habitual en el mes de novembre.

Les temperatures d’aquest juny seran molt elevades / Pixabay

Dissabte: sol radiant a tota Catalunya

El dissabte serà un dia molt assolellat a tot el país. Només hi haurà núvols a primera hora del matí a la zona del litoral de Girona, però després es dispersaran. No s’esperen precipitacions a cap indret de Catalunya i les temperatures permetran aprofitar les platges, ja que en alguns punts arribaran als 28 ºC. La xafogor, a més, serà insuportable a molts punts del litoral, incrementant la sensació de calor. Les mínimes també seran elevades, amb oscil·lacions entre els 12 i els 16 graus amb l’excepció de Barcelona, on se n’esperen 19.

Diumenge de temperatures lleugerament més baixes

El diumenge no farà tant de sol i s’anirà intercalant amb estones de més núvols. Tot i així, en general farà bon dia i hi haurà cels blaus a tota Catalunya. A la tarda s’esperen més núvols, però no plourà a cap lloc de Catalunya, el que preocupa perquè fa molt que no plou amb intensitat i les reserves d’aigua estan sota mínims a moltes zones del país. La sequera continua sent un dels principals problemes derivats del canvi climàtic que farà que diumenge hi hagi 5 graus més de mitjana de l’habitual a tota Catalunya. Les temperatures, per tant, oscil·laran entre els 25 i els 27 graus.

Dilluns marcat pels ruixats que desapareixeran ràpidament

El dia començarà assolellat, però la tarda ja serà fosca a gairebé tot el país. Els núvols aniran avançant des de Ponent fins a cobrir tota Catalunya i s’esperen ruixats intensos a la Vall d’Aran i els Pirineus. Aquestes tempestes localitzades tindran una evolució molt ràpida, pel que tal i com han entrat marxaran i a la matinada ja no hi haurà rastre de les pluges. Això donarà pas a un dimarts sense complicacions per anar als cementiris.

Pel que fa a la temperatura, s’aniran acostant al que és habitual al novembre. Baixaran especialment a Ponent i al Pirineu, on sí que es podrà notar clarament un canvi. A altres indrets del país pujaran les temperatures, tot i que ni una cosa ni l’altra seran majoritàries. A gran part del país les temperatures seran les mateixes que les de diumenge.

Un home amb un paraigües sota la pluja / Pixabay

Dimarts de Tots Sants assolellat

El dimarts no hi haurà problema per visitar els cementiris. El cel estarà clar a tot el país i no s’esperen precipitacions. Sobretot al migdia, l’ambient serà molt agradable malgrat que menys calorós del que hem viscut aquests últims dies. Les temperatures màximes ja s’acostaran més al que és normal, amb uns 24 graus a tot el país amb excepció del Pirineu, on la màxima serà de 20. Així, sembla que Tots Sants marcarà la data per un canvi i la benvinguda real a la tardor, que ja és aquí des de fa més d’un mes però que encara no s’ha deixat notar.