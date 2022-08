Graven un meteorit de grans dimensions creuant el cel

Un meteorit ha creuat el cel de forma ben visible a una zona muntanyosa dels Estats Units, a l’estat de Utah. Els residents del nord de Utah van sentir aquest dissabte al matí un fort soroll, un “boom”, que els va deixar bocabadats. Aquest soroll tan fort va anar acompanyat d’un moment de brillantor momentània al cel que no sabien com explicar fins que un dels resorts locals va publicar el vídeo definitiu on sí que es pot apreciar el meteorit.

Did you hear that loud boom this morning? Our web cams captured this meteor flying over Snowbasin! ☄️ pic.twitter.com/Dgv0W2Vd4H — Snowbasin Resort (@SnowbasinResort) August 13, 2022

En declaracions a Sky una de les residents a South Salt Lake, la zona on s’ha vist passar el meteorit, ha explicat com va viure el moment. Wendi Melling estava anant cap a la porta quan va sentir aquest estrident soroll. “Va ser un moment de molt soroll seguit d’uns segons de pau, potser tres o quatre segons”, ha assenyalat abans d’afegir que és un soroll “sònic” que ja havia sentit abans i que ha anat seguit d’una mena de tro de so més feble.

No té cap relació amb les instal·lacions militars

Davant de les preguntes de la ciutadania el governador d’Utah, Spencer Cox, ha fet una piulada a Twitter on explica que la llum i el soroll que es van percebre no estan relacionats amb cap activitat sísmica o amb les instal·lacions militars de la zona. Poc després l’oficina del Servei Meteorològic Nacional de Salt Lake City ha escrit un tuit amb el seu mapa de detecció de llamps, que sembla que va captar la imatge d’aquest meteorit creuant el cel.

En un altre vídeo de poca duració compartit per Snowbasin Resort, que han compartit a les seves xarxes socials, es veu com una ratxa de llum fugaç creua el cel i s’eleva fins al cim de les muntanyes quan ja hi ha sol i s’ha aixecat la boira del matí.