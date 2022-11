La Intersindical vol més recursos per fer complir la immersió lingüística

La Intersindical ha reclamat al Departament d’Educació més recursos que els permeti assegurar el compliment efectiu de la normativa lingüística als centres educatius. Aquesta petició, que ja han fet arribar al departament, arriba després que el sindicat independentista hagi detectat “nombrosos” incompliments i incidències als projectes lingüístics de centre que, de retruc, afecta la normativa que marca que el català ha de ser la llengua vehicular a l’ensenyament a Catalunya. Tot plegat ho han constatat a través de la bústia de queixes lingüístiques que va activar fa poc més d’un any.

Davant d’això, la Intersindical ha presentat a Educació algunes demandes. El primer, exigeixen que els projectes lingüístics de centre estiguin a disposició pública i que el departament es comprometi a revisar-los regularment per garantir que es compleixi amb l’obligatorietat de vetllar perquè el catal sigui la llengua vehicular. També demanen que s’activi una inspecció educativa amb l’enviament d’una circular a les direccions de tots els centres i l’elaboració d’un protocol d’acollida. Recorden que les activitats extraescolars s’han de fer en català i, per això, reclamen que s’asseguri que les empreses de lleure disposen de monitors i monitores que parlin català.

Pel sindicat independentista és imprescindible que la immersió lingüística es faci efectiva i, per això, és necessari que els docents disposin de la formació sociolingüística amb la implementació del Pla d’impuls a la llengua catalana. Insten Educació a augmentar la dotació d’assessors LIC (Llengua, Interculturalitat i Cohesió) i remarquen que a ciutats com Sabadell només n’hi ha dos per una cinquantena de centres. A més, proposen que es regulin les seves funcions i se’ls doni més hores per dinamitzar l’ús del català al centre.

Finalment, la Intersindical vol que els Centres de Recursos Pedagògics ofereixin materials audiovisuals en llengua catalana i que garanteixin la incorporació del català a metodologies d’innovació didàctica i activitats que s’organitzin als centres d’educació amb diversos recursos.