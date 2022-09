La Intersindical, molt crítica amb l’acord entre sindicats i Educació

La Intersindical ha carregat contra l’acord al qual s’ha arribat aquest dijous amb el Departament d’Educació per desconvocar les vagues previstes pels dies 7 i 28 de setembre tot i que ha decidit signar-lo per “responsabilitat”. Pel sindicat independentista, l’acord no suposarà cap ampliació de drets sinó una “recuperació parcial” dels que es van retallar “arbitràriament” els últims anys. Són crítics amb l’acord perquè s’han quedat fora algunes reivindicacions que consideren “fonamentals” com són el reconeixement del primer estadi als sis anys, la reducció de dues hores lectives als docents majors de 55 anys, la defensa de l’ús del català als centres, la baixada estructural de ràtios o la derogació del decret de plantilles.

Tot i així, han subscrit l’acord perquè consideren “positiu” que la conselleria s’hagi obert a negociar amb els sindicats. “Això s’hauria de traduir en un nou punt de partida que impliqui entaular una negociació real amb els diferents agents de la comunitat educativa”, reclamen en un comunicat enviat a la premsa després que s’hagi fet públic l’acord. La Intersindical assegura que vetllarà perquè els acords es compleixin “en la seva integritat”.

“El que hem aconseguit fins ara no hauria estat possible sense la capacitat de mobilització i compromís que hem demostrat els treballadors de l’educació d’aquest país”, han celebrat per reivindicar la capacitat de sortir als carrers que han demostrat els professors i integrants de la comunitat educativa en els últims mesos, quan hi ha hagut fins a 9 jornades de vaga. “Serà imprescindible que durant els propers mesos estiguem preparats per si cal tornar a sortir als carrers per defensar l’escola catalana”, ha avisat el sindicat independentista.

Acusen el govern espanyol d’estar darrere dels problemes del sistema educatiu català

La Intersindical considera que a banda de les “múltiples errades i la manca d’esperit dialogant” de la conselleria de Cambray, el culpable del mal estat del sistema educatiu català és el govern espanyol “tant pel que fa a nivell normatiu com de finançament”. “Això ens encoratja a continuar construint el sindicat nacional i de classe com una eina indispensable per assolir una República catalana independent al servei de la classe treballadora”, conclou el comunicat.