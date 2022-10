Vilagrà confia que Sánchez reformarà la sedició tot i la pressió del PP

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, està convençuda que el govern espanyol encapçalat per Pedro Sánchez reformarà el delicte de sedició per continuar negociant els pressupostos de l’Estat per al 2023. La consellera ha fet aquestes declaracions en un moment en què el PP ha aturat les converses amb el govern espanyol per reformar el CGPJ després que la ministra Montero obrís les portes a aquesta reforma al Congrés. Vilagrà creu que això és una “excusa” del PP per trencar negociacions amb el PSOE però que malgrat les pressions al govern espanyol es reformarà la sedició. La consellera ha fet aquestes declaracions des d’Arenys de Mar, on ha fet una visita a la comarca del Maresme.

Vilagrà també ha defensat aferrissadament la taula de diàleg amb el govern espanyol, que el passat mes de juliol va acordar avançar en la desjudicialització del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol. La consellera ha esgrimit aquest acord així com el pacte d'”homologar el Codi Penal als estàndards europeus” per justificar la seva convicció que el govern espanyol complirà amb la reforma de la sedició. A banda, la consellera de Presidència ha descartat entrar en el que ha definit com “subhasta” pública sobre com hauria de ser la reforma, tot i que ha dit que la intenció és adaptar-los als estàndards europeus, allunyats del codi penal europeu.

Bolaños i Vilagrà a la seu del ministeri de la Presidència a Madrid / EP

“L’enèsima excusa del PP” per no renovar el CGPJ

El PP ha donat per acabades les converses amb el PSOE per renovar el CGPJ i Vilagrà ha titllat la decisió de ser l'”enèsima excusa que el PP ha posat damunt de la taula” per no renovar l’òrgan judicial tal i com reclama Brussel·les. La consellera creu que no té sentit vincular les dues qüestions i ha avisat que Feijóo està avançant en una “línia molt perillosa”. Segons Vilagrà els seus plantejaments s’acosten més a països com Hongria que als països democràtics, pel que ha demanat continuar endavant amb la reforma malgrat les pressions del partit popular. “El govern de Sánchez sap molt bé el que ha de fer”, ha conclòs abans d’insistir que creu que la desjudicialització avançarà malgrat el PP.