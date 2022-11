Reunió del Govern amb Junts per abordar els pressupostos

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i la d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas, es reuniran aquest dimecres a la tarda amb Junts en el Palau de la Generalitat en la ronda de contactes sobre els Pressupostos catalans de 2023.

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull | ACN

Ronda amb els grups parlamentaris

En roda de premsa posterior al Consell Executiu, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha destacat que aquesta setmana duran a terme les primeres reunions amb els grups parlamentaris sobre els comptes, encara que ha advertit que seran trobades “de caràcter discret”.

En aquesta ronda es reuniran amb Junts, els comuns, la CUP i el PSC, i en ser preguntada per si això significa que els socialistes poden ser un possible soci per a tirar endavant els Pressupostos, Plaja ha insistit que els “socis prioritaris” continuen sent Junts, els comuns i la CUP. “En aquesta ronda de contactes també estarà el PSC però la prioritat continua sent, en aquests moments, poder aprovar els Pressupostos amb Junts i els comuns, i amb la CUP també”, ha subratllat.

Objectiu: aconseguir els suports de Junts als comptes

Ara com ara, l’objectiu de l’Executiu és aconseguir el suport de Junts als comptes, ja que argumenten que el projecte de Pressupostos va ser elaborat per l’exconseller d’Economia Jaume Giró (Junts), però si el partit de Laura Borràs nega el seu suport l’única majoria possible per a aprovar-les passa pel PSC.

No obstant això, Plaja ha recalcat que no s’han d’anticipar escenaris: “Pas a pas, partit a partit i no avançar-nos a pantalles”, i ha afegit que la ronda de reunions que pilotaran Vilagrà i Mas es durà a terme per a escoltar l’opinió de totes les formacions, inclòs el PSC, així com dels agents econòmics i socials.

A més, ha afirmat que l’Executiu confia que podran aprovar els Pressupostos i que els partits que inclouen entre els socis prioritaris faran un “exercici de responsabilitat” perquè tirin endavant.