Aragonès, sobre la reforma de la sedició: “És un pas indispensable en la desjudicialització”

El delicte de sedició desapareixerà del Codi Penal -tot i que serà substituït per un delicte de desordres públics agreujats- i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que això suposa un “pas indispensable en la desjudicialització”. La reacció d’Aragonès ha arribat pocs minuts després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi anunciat en una entrevista a La Sexta que PSOE i Unides Podem presentaran aquest divendres al Congrés dels Diputats una “reforma” del delicte de sedició per “homologar-lo” a les principals democràcies europees. El president del Govern ho ha fet a través d’un missatge a Twitter, en què també ha escrit: “Continuem treballant per acabar completament amb la repressió i poder votar en un referèndum. Per resoldre el conflicte polític i per la llibertat”.

Compareixença d’Aragonès

Aquest divendres, el president del Govern oferirà una compareixença a les 9 hores al Palau de la Generalitat per valorar l’anunci que ha fet Sánchez aquest dijous a la nit, durant una entrevista a La Sexta.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez / Andrea Zamorano

De sedició a desordres públics agreujats

Durant l’entrevista, Sánchez ha detallat que aquesta decisió forma part d’un acord entre el govern espanyol i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), tot i que encara no se’n coneixen més detalls. El que sí ha concretat el president de l’executiu espanyol és que, aquest mateix divendres, PSOE i Unides Podem presentaran al Congrés dels Diputats una iniciativa legislativa que permetrà reformar a fons el delicte de sedició. De fet, el que es farà és substituir aquest tipus delictiu per un delicte de “desordres públics agreujats”. A més, també ha detallat que el nou tipus penal serà “més o menys homologable” amb altres democràcies europees com Alemanya, Itàlia, França i Bèlgica i les penes per aquests delictes seran les mateixes que regeixen en els codis penals d’aquests països.