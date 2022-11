Els comuns defensen que eliminar la sedició és un “deure democràtic”

El portaveu dels comuns i diputat al Congrés espanyol, Joan Mena, ha defensat aquest dijous que eliminar el delicte de sedició és un “deure democràtic” que “homologa” a Espanya amb altres democràcies europees. “Complir compromisos, també. Llibertat, diàleg i solucions”, ha afegit en una piulada al seu compte de Twitter.

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena | ACN

Asens celebra el compromís de Sánchez

De fet, un altre membre dels comuns que ha estat un dels principals artífex d’aquesta operació i que s’ha pronunciat en aquesta línia és el president d’Unides Podem al Congrés, Jaume Asens. “Compleix així la seva paraula d’homologar el nostre Codi Penal a Europa, tal com va acordar amb nosaltres”, ha dit en una piulada a Twitter aquest dijous al vespre. Asens ha recordat que Unides Podem ho ha “lluitat des de l’inici del mandat”. “Ens vam presentar a les eleccions exigint indults, taula de diàleg i reforma del Codi Penal. Avui és un dia per reconèixer que, efectivament, hem avançat”, ha reivindicat. Asens ha subratllat que “guanya la democràcia” i ha demanat el suport de la resta de formacions a la cambra baixa per “acabar amb aquest delicte anacrònic”.

Asens també ha recordat que amb els canvis al Codi Penal “guanya el dret a protesta, els col·lectius socials i la desjudicialització del conflicte territorial”, però ha apuntat que “encara queda molta feina a fer”. “Seguim”, ha afirmat.

Substitució de la sedició

Tot plegat en un context en el qual el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi anunciat que el PSOE i Unides Podem presentaran aquest divendres en el Congrés una iniciativa legislativa per a reformar el delicte de sedició, que passarà a dir-se de desordres públics agreujats.

Sánchez també ha explicat que el nou tipus penal serà “més o menys homologable” amb altres democràcies europees com Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica i Suïssa, i que les penes per aquests delictes seran les que regeixen en els codis penals d’aquests països.