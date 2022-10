Asens veu “lluny” la reforma de sedició i diu que el PSOE no vol negociar

El president d’Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, creu que la reforma delicte de sedició està “una mica més lluny” després que el PP hagi utilitzat aquesta proposta com a “excusa” per trencar la negociació amb el govern espanyol per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). En una entrevista aquest divendres a Catalunya Ràdio, Asens ha remarcat que sí que existeix una majoria suficient que permetria modificar el delicte i insta l’executiu espanyol a “posar-se a negociar”. De fet, el líder dels comuns a la cambra baixa ha criticat que “sembla que el que vol fer el PSOE” és que “l’altra part en la negociació accepti el seu punt de partida”.

El portaveu de Podem al Congrés està convençut que els socialistes diuen que no hi ha majoria perquè entenen “que la seva proposta és inamovible i definitiva”. En aquest sentit, Asens diu que aquesta “no és una bona disposició per entrar en una negociació” i ha tornat a demanar que, abans de parlar de les penes del delicte, es defineixi què és sedició i què no. Ha insistit que exercir un dret fonamental com es va fer l’1 d’Octubre “no és delicte” i ha argumentat que la sedició “té més a veure amb l’entrada al Congrés d’algú amb una metralleta que amb una manifestació”.

Feijóo i Sánchez en una reunió per abordar la renovació del CGPJ / ACN

Acusa el PP de fer “xantatge” amb les negociacions del CGPJ

L’anunci de la suspensió de les negociacions entre PP i PSOE per renovar el Poder Judicial espanyol no l’ha sorprès. Assegura que han trobat “una altra excusa” perquè, diu, el que realment passa és que “no volen renovar” l’òrgan de govern dels jutges. El president dels comuns a la cambra baixa demana a Sánchez que no es precipiti i esperi a “veure fins on arriba aquest xantatge”. Així i tot, assegura que “aviat” caldrà “plantejar alternatives”. Una de les seves propostes que planteja és modificar les majories per triar els membres del CGPJ i ha recordat que els partits de la coalició ja van presentar una proposta per rebaixar-les.

Sobre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Asens afirma que “pren per idiota” el govern espanyol “intentant legitimar una situació que és gravíssima”. “El PSOE s’equivoca pensant que es pot confiar en el PP”, ha reblat.