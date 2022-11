Adif canviarà el sistema de comunicació que va causar una ‘apagada’ de Rodalies a tot Catalunya

Adif ha pres una decisió que podria evitar futurs problemes a Rodalies i caigudes generals de la xarxa, com va passar a principis de setembre. Ara fa dos mesos, Catalunya va viure un divendres caòtic després que una incidència en el sistema de comunicació de Rodalies aturés la circulació de tots els trens. En concret, durant la matinada del 9 de setembre, es va detectar un error durant l’actualització en el Centre de Regulació de la Circulació (CRC) de l’estació de França de Barcelona. Aquesta fallada va provocar que, fins a les vuit del matí, gairebé quatre hores després de detectar la incidència, hi hagués una aturada generalitzada a la xarxa ferroviària i no va circular cap línia de Rodalies, ni de regionals, ni de trens de Llarga Distància que circulen per via convencional a Catalunya. Ara, Adif ha anunciat que canviarà el sistema de comunicació que causar aquesta “apagada” general a la xarxa ferroviària catalana amb l’objectiu d’evitar situacions similars.

Aglomeracions a l’estació de Sants durant la incidència a Rodalies que ha aturat la circulació de trens el 9 de setembre de 2022 | ACN

Un CRC duplicat a Sants

En concret, l’administrador d’infraestructures ferroviàries implementarà un altre CRC a l’estació de Sants, a Barcelona, que farà de duplicat del centre de regulació que es troba a l’estació de França i que va fallar el setembre passat. Així, en el cas que es detecti una incidència similar, aquesta mesura funcionarà com a reforç als sistemes de comunicació. També, amb la voluntat de minimitzar el temps de recuperació en el cas d’incidents que tinguin lloc durant situacions de manteniment preventiu, Adif ha implementat “mesures extraordinàries”.

Sistemes d’emmagatzematge

Els canvis que vol fer Adif per evitar caigudes de la xarxa també inclouen un sistema d’emmagatzematges. Així doncs, es dotarà els CRC d’aquests mètodes, que seran addicionals als que ja existeixen, i que inclouran còpies de seguretat de la configuració central i que permetrà restablir el sistema en un període de temps més curt en el cas que hi hagi una fallada dels dos sistemes.