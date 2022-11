Renfe comprarà els 101 nous trens de Rodalies abans d’acabar l’any

La xarxa ferroviària de Catalunya disposarà de 101 nous trens el 2023. Renfe executarà abans que acabi aquest any l’opció de compra dels 69 trens de Rodalies i 32 Mitja Distància per valor de 897,3 milions d’euros. El govern espanyol ja va donar llum verda a aquesta adquisició el passat 19 d’octubre, la qual es fa al marge del contracte programa que continua pendent de signar amb la Generalitat. Fins fa poc, Renfe posava com a condició indispensable que el Govern signés aquest document per tirar endavant la compra dels trens. Coincidint, primer, amb el cessament de Jordi Puigneró com a vicepresident de l’executiu català i, segon, amb la marxa de Junts per Catalunya del Govern; la companyia anunciava que efectuaria la compra.

L’operadora ferroviària ha confirmat aquesta compra a través d’un comunicat en què detalla que s’han iniciat “les converses amb els fabricants per concretar” l’adquisició del centenar de combois addicionals. Renfe ha explicat que els contractes d’aquesta operació s’elevaran al Consell d’Administració i es preveu que, durant les pròximes setmanes, ja s’hagin signat.

Els nous trens amplien la capacitat de passatgers un 20% / ACN

Trens amb un 20% més de capacitat

Els combois que ha encarregat Renfe tenen una longitud de 100 metres i s’amplia un 20% la capacitat de persones, en comparació a les unitats actuals. L’objectiu és minimitzar el temps d’espera entre pujada i baixada dels passatgers. Entre les novetats també destaquen la incorporació de connexió wifi, que seran accessibles i disposaran d’un apartat reservat per a bicicletes i cotxets infantils. El contracte també inclou el manteniment dels combois durant els primers 15 anys.

Espanya aprova l’endeutament de Renfe per a la compra

101 nous trens -69 trens de Rodalies i 32 Mitja Distància- s’incorporaran en els pròxims mesos a la flota de la xarxa ferroviària catalana. Perquè això sigui així, fa poques setmanes, el govern espanyol autoritzava Renfe a endeutar-se fins a un màxim de 879,3 milions d’euros per dur a terme la compra dels combois. Aquesta autorització constava enmig de la disposició addicional setena del real decret 18/2022 de mesures de reforç de la protecció dels consumidors d’energia i contribució a la reducció del consum de gas natural, publicat al BOE del dimecres 19 d’octubre. L’operació s’emmarca en el Pla de Renovació de la flota de Renfe, que preveu una inversió global de 5.400 milions d’euros per a la compra de 519 trens nous d’Alta Velocitat, Rodalies, Mitja Distància i Ample Mètric, així com locomotores d’Alta Velocitat i Mercaderies.