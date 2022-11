Rodalies pateix dues avaries en la mateixa línia en menys de 24 hores

La línia R3 de Rodalies ha patit una doble avaria en menys de 24 hores. Poc abans de les 12 del matí d’aquest dissabte, els tècnics d’Adif han resolt l’avaria que afectava la catenària i ha obligat a interrompre la circulació entre el tram de Vic i Torelló durant aproximadament una hora. A causa de la incidència elèctrica, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera perquè els passatgers poguessin fer transbord entre les dues parades. Aquest divendres a la tarda es patia una altra incidència a la mateixa línia, l’R3, que alterava la circulació entre Manlleu i Ripoll. Una avaria en el sistema elèctric va provocar que un tren trigués sis hores a fer el trajecte entre Barcelona i Puigcerdà.

Sis hores per arribar a Puigcerdà i un motí dels passatgers

L’avaria que es va detectar divendres a la tarda a la línia R3 de Rodalies i que va provocar incidències entre Ripoll i Manlleu s’ha resolt aquest dissabte al matí. Poques hores després, Adif ha anunciat un nou problema que, a hores d’ara, encara afecta la mateixa línia. Però qui ha acabat la setmana d’una manera que no esperaven -i molt indesitjada- són els passatgers que anaven en el tren de l’R3 que feia el trajecte entre Barcelona i Puigcerdà. Els usuaris van viure una autèntica odissea abans d’arribar al seu destí, moltes hores després del que estava previst.

El comboi va sortir de Barcelona a les 16.30 hores, però no va arribar a Ribes de Freser fins a les 22.30 hores a causa de l’avaria. Un cop allà, el maquinista, que ja havia finalitzat la seva jornada laboral, va pretendre acabar el trajecte en aquesta població. Uns 200 passatgers, però, van començar un motí al tren perquè no estaven disposats a quedar-se allà. Havien passat sis hores des que havien sortit de Barcelona i tenien ganes d’arribar al seu destí. Finalment, el conductor del tren va acceptar acabar el trajecte i va continuar fins a Puigcerdà, tal com estava previst.