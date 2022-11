Illa celebra la reforma del Codi Penal: “Mirar endavant. Aquest és el camí”

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha celebrat aquest dijous a la nit a través de les xarxes socials el pacte entre el PSOE, Unides Podem i Esquerra Republicana per substituir el delicte de sedició per un de desordres agreujats. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquesta canvi en el Codi Penal en una entrevista aquest dijous a la nit a La Sexta.

Mirar hacia adelante. Este es el camino.@sanchezcastejonhttps://t.co/Y4CPHUwTId — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) November 10, 2022

Divendres comença la tramitació

De fet, el president espanyol ha explicat que aquest divendres començarà la tramitació per modificar el Codi Penal. Concretament, el pacte inclou la derogació del delicte de sedició com a tal, i se substituirà per un delicte de desordres agreujats. Tot i això, Sánchez no ha explicat els detalls ni la condemna que pot comportar aquest nou delicte. Amb això, el president espanyol ha explicat que serà homologable a les altres democràcies europees com Alemanya, Itàlia, França o Bèlgica.

Equiparar aquest tipus de delicte als estàndards europeus era una aposta del govern espanyol des de feia meso. El delicte de sedició va servir per condemnar als presos polítics del Primer d’Octubre, tot i ser un delicte que no s’havia aplicat mai i hi faltaven concrecions. A més, quest acord arriba en el context de la taula de diàleg i en el marc de la desjudicialització que van pactar els dos governs el juliol passat i que s’havia de concretar abans d’acabar l’any.

Negociacions en el marc de la taula de diàleg

El canvi en el Codi Penal feia mesos que s’estava negociant entre les forces catalanes i espanyoles i era un secret a veus que tard o d’hora anunciaren el pacte. Amb això, hi haurà una nova taula de diàleg abans del 31 de desembre, en la qual hi pot haver algun pacte per afrontar la desjudicialització del conflicte entre l’Estat i Catalunya. Tot i això, Sánchez ha descartat que sigui una exigència dels republicans per aprovar els pressupostos estatals.