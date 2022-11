Illa critica Aragonès per no haver-lo citat en les reunions pels pressupostos

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha retret aquest divendres al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que el Govern no s’hagi reunit aquesta setmana amb els socialistes en la ronda de contactes que ha iniciat sobre els Pressupostos de la Generalitat de 2023: “Una setmana més perduda”.

“No entenc que triguem tant a fer una reunió”, ha lamentat en declaracions als mitjans a Tortosa durant una visita a Terres de l’Ebre i Tarragona, després que el Govern s’hagi reunit amb els comuns i Junts durant aquesta setmana per a abordar els Pressupostos però encara no ho hagi fet amb el PSC, mentre que la CUP ha rebutjat reunir-se amb l’Executiu català.

El líder de l’oposició, Salvador Illa, durant la seva intervenció al debat de política general 2022 / Mireia Comas

El PSC estèn la mà a Aragonès

Illa ha criticat la “falta de claredat d’idees” d’Aragonès davant els comptes, ja que critica que no hagi presentat encara el projecte de Pressupostos, i ha insistit que el PSC estèn la seva mà al Govern perquè puguin aprovar-se abans de final d’any.

Ha dit que quan el Govern citi a la seva formació per a reunir-se aniran per a escoltar el seu plantejament i després donaran a conèixer les seves prioritats per als Pressupostos: “Anem de debò. Anem amb voluntat seriosa per a poder arribar a un acord”, encara que ha advertit que seran exigents.

El líder socialista ha afirmat que el Govern de Aragonès “ha col·lapsat” i ha titllat de passivitat l’actitud que està tenint l’Executiu davant el projecte de Pressupostos, però creu que la ciutadania necessita que s’aprovin i per això està disposat a ajudar.

Respecte per la decisió de la JEC

Preguntat perquè la Junta Electoral Central (JEC) hagi condicionat acreditar a l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont com a eurodiputat al fet que acati la Constitució a Madrid, ha dit respectar aquest pronunciament, que ara ha de decidir el Parlament Europeu i que tothom ha de respectar l’estat de dret i “fer front a les conseqüències dels seus actes”.

Sobre el cas del diputat de Junts Francesc de Dalmases, Illa ha apostat perquè el Parlament l’analitzi amb “molta calma i serenitat”.