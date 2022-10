Illa recrimina a Aragonès “passivitat” en la negociació dels pressupostos

El líder del PSC, Salvador Illa, ha recriminat al president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, una “excessiva passivitat” en la negociació dels pressupostos. En declaracions als mitjans, Illa ha lamentat que el nou Govern de la Generalitat d’ERC no tingui “a punt” els nous comptes i posi com a excusa per no haver-los presentat ja “la crisi” a l‘executiu per la sortida de Junts. Després de mantenir una reunió divendres amb el president Aragonès a Palau, Illa ha reiterat aquest dissabte la mà estesa del PSC per intentar pactar uns pressupostos pel 2023, però ha avisat que els socialistes seran “exigents” i demanaran “més ambició”. “No barrejarem carpetes”, ha dit.

Primer pla del líder del PSC, Salvador Illa, en una atenció als mitjans des de Bagà | ACN (Carola López)

Illa vol “escoltar”

El Govern obrirà una ronda de converses la setmana que ve amb els grups parlamentaris per abordar els pressupostos del 2023. El PSC ja avança que reclamaran “més ambició” en la “transformació de l’economia”. Amb tot, Illa no ha volgut detallar més quines seran les seves peticions en la negociació: “Vull escoltar”.

Estratègies diferents pel pressupost

Els socialistes ja fa setmanes que emeten un discurs dirigit en aquesta línia de mà estesa al Govern, mentre Junts demana al president que esclareixi amb quines majories compta i com pensa tirar endavant la legislatura. En aquest sentit, la CUP ja va advertir que estaven molt més a prop de presentar una esmena a la totalitat, mentre que els comuns van en la línia del PSC de mà estesa. Amb això, el nou Govern de Pere Aragonès necessitarà el suport d’un dels dos grans partits (Junts o PSC) i l’abstenció o el suport dels comuns o la CUP, ja que només compten amb el suport parlamentari de 33 diputats.