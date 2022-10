Torra demana a Aragonès que aprovi els pressupostos i convoqui eleccions

L’expresident de la Generalitat Quim Torra ha demanat aquest dijous al president català, Pere Aragonès, que aprovi el projecte de Pressupostos de 2023 i que després convoqui eleccions a Catalunya.

“La responsabilitat avui demana aprovar els pressupostos i posar les urnes perquè sigui la ciutadania la que expressi com vol que segueixi governat el país. Quan no hi ha recorregut polític compartit per la majoria, cal posar el comptador a zero i fer-lo responsablement”, ha defensat en un article al diari Ara. Per a Torra, els comptes del pròxim any pot representar “una millora de la disponibilitat de recursos imprescindibles d’uns 3.000 milions d’euros”, i per això creu que han de prosperar.

Pere Aragonès i Quim Torra

Convocatòria d’eleccions

Malgrat tot, argumenta que, posteriorment, han de convocar-se eleccions després que el Govern hagi perdut la majoria parlamentària després de la sortida de Junts de l’executiu català i després que la CUP també li retirés el seu suport: “I dels 68 diputats que necessita la majoria parlamentària, el Govern només té 33”.

Segons Torra, durant la seva presidència també es van trencar “tots els camins per a una legislatura productiva en termes independentistes” amb ERC, als quals ha acusat de prestar estabilitat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.

“La deslleialtat de la retirada del meu escó de diputat per part del president Roger Torrent, després de setmanes d’assegurar que ens plantaríem contra aquesta nova aberració repressiva, va ser la gota que va fer caure el got”, ha remarcat.

Recorda el seu cas

Encara que constata que ell no havia perdut el suport de la majoria que el va investir, va considerar que havia de convocar eleccions, però va voler “preservar un salt qualitatiu i quantitatiu que era fonamental per a la ciutadania: aprovar els pressupostos”.

No obstant això, finalment no va convocar immediatament els comicis per l’arribada de la pandèmia de coronavirus: “Si al febrer de 2020 la responsabilitat exigia convocar unes eleccions, els mesos següents calia treballar per a salvar tantes vides com fos possible”.