Canadell, favorable a donar suport a una moció de censura per convocar eleccions

El diputat de Junts i membre de l’executiva del partit, Joan Canadell, creu que Junts hauria de donar suport a una moció de censura per convocar eleccions si la planteja algun grup parlamentari. En una entrevista a El Nacional, Canadell ha defensat que és “la millor via” per anar a comicis si el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no ho vol fer. Es tracta, segons ha dit, d’una opinió seva ja que no se n’ha parlat a Junts. “Crec que és una via possible”, ha conclòs. Segons ha dit, ara hi ha un Govern que “ha enganyat una part dels votants perquè es va presentar amb la idea de culminar la independència i no ho està fent”.

“Hem de tornar a anar a eleccions i que tothom digui què pensa fer. Si torna a dir ERC que vol culminar la independència en les properes eleccions, la gent ja no se la creuarà. Suposo que dirà que vol la independència per la via del diàleg amb Espanya”, ha argumentat.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el primer ple del Parlament després de la ruptura amb Junts, amb els consellers del nou Govern a la primera fila de l’hemicicle / Francesc Xavier Subias Salvó (Parlament de Catalunya)

Aposta per una qüestió de confiança

Sobre les vies per forçar una convocatòria de comicis, Canadell ha apostat per donar suport a una moció de confiança “sempre i quan sigui per convocar eleccions”. “Si és una moció de censura per governar amb un govern unionista, no podem donar suport a això. No té sentit. No obstant, entre un govern socialista i un govern d’ERC que no vol avançar cap a la independència tampoc hi haurà tantes diferències. En tot cas ens ho haurem de pensar molt bé. Ara, el que sí pot passar és que algú convoqui una moció de censura per esdevenir president i convocar eleccions. Això, crec que és la millor via per convocar eleccions, si el president no ho vol fer”, ha afegit.

Dona el cas Dalmases per tancat

D’altra banda, Canadell ha donat per tancat el cas Francesc de Dalmases i considera que “n’hi ha prou” amb la dimissió com a vicepresident del partit i membre de la comissió parlamentària de control a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

“Aquest tema és una crisi que s’ha superat i ara hem de continuar endavant. Insisteixo que la situació la donem per superada. No podem encallar-nos en aquest tema”, ha dit.

Preguntat per la possibilitat de convocar un congrés extraordinari del partit, Canadell ha dit que hi ha uns mecanismes democràtics i que, per tant, “si algú creu que s’ha de fer, es farà, i continuarem endavant”. “El que tinc ganes és que tornem a reemprendre el camí pel qual se’ns va votar, que és per culminar el procés d’independència”, ha dit.