El col·lectiu Primer d’Octubre d’ERC, en contra dels pressupostos espanyols

El Col·lectiu Primer d’Octubre d’Esquerra Republicana es mostra molt crític amb els pressupostos espanyols i demana a la direcció del partit que sotmeti a votació a tota la militància la decisió de quin ha de ser el sentit del vot dels republicans al Congrés dels Diputats. Tot i això, Esquerra Republicana va rebutjar les esmenes a la totalitat presentades per que van presentar diversos partits a la cambra baixa espanyola, entre els quals hi havia Junts per Catalunya.

El membre del Col·lectiu Primer d’Octubre Enric Vilanova a la Ponència Nacional d’ERC / Col·lectiu Primer d’Octubre

Denuncien la manca d’execució

El Col·lectiu Primer d’Octubre, que són militants republicans crítics amb el rumb de la direcció del partit encapçalada per Oriol Junqueras, Marta Rovira i Marta Vilalta, denuncien que els actuals pressupostos “no passen a ser una declaració d’intencions” i adverteix de la manca de compromís del govern espanyol a l’hora d’executar-los. “Allò realment rellevant és la despesa efectivament realitzada, és a dir, els pressupostos liquidats”, consideren els crítics de Junqueras a través d’un comunicat. Alhora, creuen que uns pressupostos espanyols “mai seran bons per a Catalunya com sí ho serien uns pressupostos de la Catalunya independent”.

Adverteixen la “desorbitada” xifra de despesa militar

També posen el crit d’alerta en la “desorbitada” despesa militar fins als 27.000 milions d’euros i creuen que és un “govern que no compleix les seves responsabilitats davant la ciutadania catalana, empobrint-la i menyspreant-la any rere any”. Amb això, denuncien la “poca predisposició” del president espanyol a desjudicialitzar el conflicte polític i creuen que no són capaços d’avançar en la reforma del delicte de sedició. El Col·lectiu Primer d’Octubre considera que la reforma de la sedició no és cap solució i ho argumenten recordant l’informe del Consell d’Europa que exigia l’abolició d’aquest delicte tipificat al Codi Penal.

El Col·lectiu, més enllà de ser crítics amb la direcció del partit, reivindiquen el mandat del Primer d’Octubre com a vigent i aposten per la unilateralitat. D’altra banda, van decidir no presentar una candidatura alternativa a la de Junqueras i Rovira de cara el proper 6 de novembre, quan es renoven els càrrecs interns.