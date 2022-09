Els crítics de Junqueras i Rovira renuncien presentar-se com a alternativa

Els col·lectiu Primer d’Octubre, un corrent crític amb la gestió de Junqueras i Rovira al capdavant d’ERC, han decidit finalment no presentar candidatura alternativa a les eleccions per renovar la direcció nacional del partit republicà. Segons ha pogut saber El Món, així ho han acordat els simpatitzants del col·lectiu en unes votacions que s’han dut a terme durant aquest cap de setmana de 24 i 25 de setembre.

ERC celebrarà l’elecció de la presidència, de la Secretària General i del seu equip el proper 6 de novembre, i tot apunta que tant l’actual president, Oriol Junqueras, com l’actual secretària general, Marta Rovira, tornaran a ser escollits. L’actual direcció dels republicans va avançar la data de la renovació de càrrecs, un moviment que ha disgustat aquest corrent republicà: “Amb l’avançament de la renovació feta ara eviten ultrapassar el límit de 12 anys que preveuen els estatuts del nostre partit”, explicava el col·lectiu.

Denuncien un gir estratègic d’ERC

Tot i que no presentaran candidatura alternativa a la renovació de càrrecs, el Col·lectiu Primer d’Octubre segueix denunciant el gir estratègic que al seu parer ha fet ERC. El Col·lectiu lamenta que durant el referèndum de l’1-O el partit instés Puigdemont a proclamar la DUI però que ara aposti pel pacte i el diàleg amb el govern espanyol i per ampliar la base independentista, en considerar que no hi ha prou suport del la ciutadania.

De fet, el Col·lectiu Primer d’Octubre va néixer a partir d’aquest gir de timó del partit. “Quan Oriol Junqueras era a la presó i Rovira a l’exili (encar hi és) hi havia moments que el partit no tenia nord”, explica un dels portaveus del col·lectiu, Xavier Martínez. Remarca que l’any 2018, just després dels fets d’octubre, ERC va celebrar una ponència política en la qual la direcció del partit va ser molt esmenada per la militància. La direcció republicana volia apostar pel diàleg amb Madrid, però les bases republicanes van presentar diverses esmenes. “A la conferència nacional, es deia que el Primer d’Octubre era el moment de la fundació de la República Catalana i que no podém tenir relacions que donessin suports a la repressió. També volíem una certa unitat dins l’independentisme”, explica Xavier Martínez.

El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i la secretària general d’ERC, Marta Rovira | ACN

Fundació del Col·lectiu

Com que la direcció nacional d’ERC va deixar de banda aquestes esmenes, l’any 2019 van decidir fundar el col·lectiu dins del partit. De fet, explica que van aconseguir que la militància votés sobre la investidura de la presidència espanyola al Congrés. Va sortir el vot favorable, però Martínez opina que la pregunta va ser “una mica trampa”. De fet, la qüestió era: “Està d’acord amb rebutjar la investidura de Pedro Sánchez si prèviament no hi ha un acord per a abordar el conflicte polític amb l’Estat a través d’una taula de negociació?”.

Martínez explica que a finals del 2020 es va tornar a celebrar una ponència política, en la qual van aconseguir que es fes referència a la via unilateral. Tot i això, explica que el col·lectiu no està d’acord “en només gestionar la comunitat autònoma”. També demanen que es millorin els mecanismes de deliberació i decisió del partit, ja que creuen que des de l’arribada de Junqueras i Rovira aquesta deliberació i poder de la militància ha anat minvant. De fet, insisteix a remarcar que la direcció va eliminar els corrents interns i que ERC ha anat “perdent” l’assemblearisme. A més, explica que ERC ha anat perdent militants. “Aproximadament, hem passat de ser 8.000 a uns 7.000”, diu.

Tot i això, el Col·lectiu afirma que mai s’han plantejat marxar del partit i critiquen el canvi de discurs de dirigents històrics com l’exconseller Josep Huget o l’exdiputat Joan Tardà. “Volen intentar guanyar l’àrea metropolitana sacrificant la resta del territori. Crec que no se’n sortiran i anirem perdent militants”.

Crítics amb la posició del partit respecte a la Diada

En referència a la decisió de la direcció nacional de no anar a la Diada, explica que el Col·lectiu sí que hi va participar i considera que la posició de Junqueras i Rovira no és la correcta. Ni els líders republicans, ni el president Aragonès hi van anar atribuint al fet que la manifestació anava “contra el Govern i partits”. Martínez considera normal l’enfocament de la Diada: “La manifestació sempre ha estat una reivindicació respecte els nostres governants. És normal que l’ANC critiqui els partits. És el seu paper.” Tot i això, entén que el president no hi vagi, ja que “ha de representar a tots els catalans”.

El Col·lectiu Primer d’Octubre creu que la manifestació havia d’interpel·lar tant a ERC, com a Junts, i es mostren favorables a buscar un espai de coordinació independentista per tractar propostes com la de l’ANC de declarar la independència al segon semestre del 2023, coincidint amb la presidència espanyola de la UE. “Hem de tenir una posició de país”, afirma. “Si parlem de l’impost de successió no ens posarem d’acord, però si parlem del dret a l’autodeterminació, sí”, considera Martínez.

També critica el paper de Junts, a qui titlla d’hipòcrita, ja que va ser qui va inaugurar la taula de negociació amb Torra. “Si fan aquest discurs, que siguin conseqüents i surtin del Govern”, afirma, tot i que creu que seria un error des del punt de vista de l’independentisme, ja que “s’han de cercar punt de trobada”.