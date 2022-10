Albiach creu que ERC ha de demostrar que pot oferir “receptes” diferents a les de Junts

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha considerat que ara ERC ha de demostrar que en solitari pot oferir “receptes diferents a Junts” així com una cosa diferent, ha dit, al projecte dels Pressupostos de la Generalitat per a 2023 elaborats pel exconseller Jaume Giró. En una entrevista a El Diario.es aquest dissabte, Albiach ha dit que és hora que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, demostri “que és capaç d’arribar a majories àmplies per a aprovar polítiques”.

En preguntar-li si creu que Aragonès podrà acabar la legislatura o si hi haurà eleccions, ha respost que dependrà de l’actitud que tingui ERC i que fins ara hi ha hagut “una ERC arraconada i amb la mirada massa posada en la calculadora electoral, que li està impedint assumir que té 33 diputats i que necessita una cooperació de forces parlamentàries”.

“Crec que ERC té l’oportunitat de demostrar si està pel canvi o pel continuisme, si aquest és l’últim govern d’aquesta etapa o si aprofita per a fer noves polítiques. Si el que s’està obrint una nova agenda de canvi, nosaltres estarem”, ha afegit.

Sobre la petició de Junts que Aragonès se sotmeti a una qüestió de confiança, ha recordat que Aragonès porta poques setmanes governant i que ara com ara “és important veure cap a on es dirigeix i si és coherent”, encara que ha avisat textualment que si el Govern és incapaç d’aprovar els comptes s’entrarà en una altra fase.

La presidenta del grup d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, al Parlament | ACN (Jordi Borràs)

Pressupostos com a “prova del cotó”

Per a ella, els pressupostos catalans per a 2023 seran “la prova del cotó de si ERC segueix instal·lada en el continuisme o vol canvi”, i ha recordat que el seu grup condiciona el seu suport als comptes al fet que aquestes incloguin, entre altres punts, avançar cap a la sobirania energètica i impulsar un escut social d’almenys 1.000 milions, ha dit.

Preguntada per si entén que Aragonès rebutgi la mà estesa del PSC per a negociar els comptes, ha dit que “el que no s’acaba d’entendre és per què el que serveix a Madrid no serveix a Catalunya” i ha recalcat que en els últims anys s’han aprovat els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) pels actes entre PSOE, Podemos i ERC.

Defensa la reforma del delicte de sedició

Sobre la ruptura del PP de la negociació per a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), ha considerat que el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, “ha demostrat no tenir paraula i el govern espanyol ha de demostrar tot el contrari: que sí que la té i que per això complirà amb el seu compromís de reformar el delicte de sedició”.

Per a Albiach, les explicacions de Feijóo sobre la ruptura de la negociació és una excusa “que s’ha tret de la màniga per a justificar cap a fora el que ha estat una derrota davant els sectors més conservadors del seu partit” i que demostra, segons ella, que no està preparat per a governar Espanya.

Ha defensat que la reforma del delicte de sedició ha de garantir el dret de protesta: “Es necessita una redacció del delicte garantista davant coses com a protestes laborals, manifestacions feministes o parar un desnonament, perquè amb la jurisprudència que assenteixi aquesta sentència ens deixen absolutament venudes”.