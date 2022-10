Aragonès referma l’aposta per Junts i els comuns pels pressupostos

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha refermat la seva voluntat de pactar els pressupostos amb Junts per Catalunya i els comuns. Ho ha dit en la inauguració de la I fira de mobilitat elèctrica e-Mobility Experience en el Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló (Barcelona), al costat del conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent. El president ha explicat que la reunió que va mantenir aquest divendres amb el primer secretari del PSC, Salvador Illa, sobre els Pressupostos catalans de 2023 va ser “una prèvia a la reunió amb els responsables econòmics de cada grup parlamentari per a fer una primera presentació del marc dels pressupostos i veure les disposicions de cadascun a negociar”.

Ha recordat que en els últims anys s’han configurat “unes majories per a aprovar pressupostos que estaria bé que es repetissin” i ha expressat la seva voluntat d’aprovar els comptes i de treballar per a aconseguir-ho. Per a Aragonès, els pressupostos catalans són essencials perquè “Catalunya pugui aprofitar els recursos nous que té disponibles i perquè pugui continuar duent a terme la transformació social, verda, feminista i democràtica impulsada des del Govern”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès | ACN

Acusa el PP d¡utilitzar l’òrgan dels jutges

El president també ha acusat aquest dissabte al PP d’utilitzar la reforma del delicte de sedició del Codi Penal com a “excusa” per a frenar la negociació per a renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), després que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, suspengués les negociacions amb el Govern de Pedro Sánchez per a renovar la cúpula del poder judicial.

“El PP sempre utilitza Catalunya com a excusa. Utilitza Catalunya com a excusa per a no avançar en drets democràtics, per a continuar imposant la repressió i per a no arribar a acords per a desbloquejar una situació que Europa ha dit que s’ha de desbloquejar”, ha assegurat.

Denuncia els quatre anys sense renovar la cúpula judicial

Ha titllat d’anomalia que la cúpula del poder judicial porti quatre anys sense renovar-se, i ha afegit: “I ells, que tant defensen la Constitució, haurien de saber que la Constitució els obliga a pactar-ho”. Aragonès ha reafirmat el compromís del Govern amb el procés de negociació amb el Govern per a “avançar cap a la desjudicializació”.