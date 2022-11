El Govern s’ha reunit amb els comuns aquest dimecres pels pressupostos

El Govern de la Generalitat s’ha reunit aquest matí amb el grup parlamentari dels comuns per abordar la situació dels pressupostos. Es tracta de la primera reunió del Govern en la ronda de contactes que l’executiu va anunciar aquesta setmana amb diversos grups polítics. Tal com ha avançat La Vanguardia i ha pogut confirmar EL MÓN, la delegació de l’executiu català ha estat encapçalada per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i la cap de cartera d’Economia, Natàlia Mas. Per la seva banda, les negociacions dels comuns les ha encapçalat els diputats David Cid, Joan Carles Gallego, Susana Segovia i Marc Parés.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, ha encapçalat aquest matí la reunió setmanal del Consell Executiu. Fotografies: Rubén Moreno

No volen els pressupostos de Giró

Des del Govern asseguren que les sensacions de la trobada són “positives”, encara que les demandes dels comuns són clares: gravar les rendes superiors a 175.000 euros amb un impost de solidaritat. La trobada també ha servit per fer un balanç dels pressupostos del 2022 i perquè els comuns posessin sobra la taula les seves reclamacions.

El discurs dels comuns en les anteriors setmanes ha estat clar: No volen uns comptes lligats a Junts per Catalunya i consideren que no poden ser els mateixos que els de la coalició. Entre les reclamacions clau dels comuns, també hi ha un escut social mínim 1000M euros per protegir ciutadania de l’impacte inflació i pobresa energètica, així com impulsar la sobirania energètica i planificació ecològica per fer front a la crisi energètica i desplegar renovables a Catalunya. En matèria d’habitatge, demanen intervenir habitatge acabant amb els 32.000 pisos buits de “fons voltor” i multiplicar habitatge social.

Reunió del Govern amb Junts

El Govern també té previst reunir-se amb Junts per Catalunya aquest dimecres a la tarda per abordar la situació dels comptes, mentre que la CUP ha plantat l’executiu català autodescartant-se de les negociacions. “No ho farem, perquè l’actual Govern continua anant de bracet de les polítiques de la patronal i del govern del PSOE”, ha assegurat el diputat dels anticapitalistes Xavier Pellicer.

Davant d’aquest escenari, el Govern ja ha deixat clar que les seves prioritats són Junts, comuns i la CUP. Tot i això, davant la negativa de la CUP a negociar i si finalment Junts descarta donar suport als comptes, els republicans no tindran altre remei que pactar amb el PSC si volen tirar-los endavant. De fet, el mateix president no ha acabat de descartar mai els socialistes i els ha inclòs en la roda de negociacions.