La CUP descarta negociar els pressupostos amb el Govern

El diputat de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer ha avançat aquest dimecres que el seu grup no es reunirà de moment amb el Govern per a negociar els pressupostos: “No ho farem, perquè l’actual Govern continua anant de bracet de les polítiques de la patronal i del govern del PSOE”.

“Ens sembla bastant greu que per a tapar aquesta veritable agenda immobilista el que faci el Govern és llançar focs d’artifici i anunciant negociacions que són fictícies”, ha dit en roda de premsa des del Parlament. Preguntat per si han traslladat al Govern la seva negativa a reunir-se amb ells, Pellicer ha contestat: “Igual que ells anuncien públicament la ronda de contactes, nosaltres els donem la resposta ara mateix”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, ha encapçalat aquest matí la reunió setmanal del Consell Executiu. Fotografies: Rubén Moreno

Segon any consecutiu sense el suport dels anticapitalistes

El Govern del president Aragonès ha insistit en més d’una ocasió que les seves prioritats per aprovar els comptes de la Generalitat són Junts, els comuns i els mateixos anticapitalistes, en el sentit d’apel·lar la majoria del 80%. Cal recordar, però, que l’any passat la CUP ja no va aprovar els comptes al Govern després d’intenses negociacions entre les dues parts. Aquest any, però, els anticapitalistes s’autodescarten i opten per defugir de les negocicions.

En aquest sentit, encara queda saber quin serà el resultat de la reunió amb Junts per Catalunya que serà aquest dimecres a la tarda, mentre que els republicans i els comuns mantenen bona sintonia per arribar a un acord per tirar endavant els pressupostos, tal com van fer l’any passat, quan els republicans van aprovar els comptes de l’Ajuntament de Barcelona i els comuns van aprovar els de la Generalitat.

Pacte amb el PSC

Si Junts, finalment, rebutja l’aprovació dels comptes, els republicans hauran de pactar amb el PSC o prorrogar-los. En aquest sentit, l’executiu català ja ha inclòs els socialistes dins la seva ronda de contactes, tot i que asseguren que no és la seva prioritat.