La CUP calcula que el govern espanyol vol destinar a defensa 27.000 milions

La CUP votarà en contra dels pressupostos generals de l’Estat de 2023 i un dels motius és la partida que es destinarà al Ministeri de Defensa. El portaveu dels cupaires, Albert Botran, ha alertat aquest dimecres al Congrés dels Diputats que el govern espanyol pretén destinar 27.000 milions d’euros en els pressupostos, una xifra que duplica la que apareix a l’epígraf reservat per a aquesta cartera. A més, durant el debat dels comptes que continuarà aquest dijous a la cambra baixa espanyola, Botran ha subratllat que, a això, cal sumar-hi la despesa que es va fer a través d’altres departaments com el d’Exteriors o el d’Interior. El portaveu dels anticapitalistes ha remarcat que l’executiu espanyol espera recaptar 5.000 milions d’euros amb nous impostos. D’aquests, afirma, la meitat serviran per pagar despeses de defensa.

Des del faristol del Congrés, Botran ha negat que els pressupostos generals que proposen PSOE i Unides Podem siguin “expansius”. A més, ha recordat que, de les persones que “haurien de rebre l’Ingrés Mínim Vital”, el reben “menys de la meitat”, mentre que, el nombre de rics, “no para de créixer”.

L’habitatge, “un dels grans problemes de l’Estat”

Durant la intervenció de la CUP, que va presentar una esmena a la totalitat als pressupostos generals de l’Estat, el portaveu de la formació ha defensat que un altre dels motius pels quals no donen suport a aquests comptes presentats per l’executiu és l’habitatge, “un dels grans problemes de l’Estat”. A més, Botran ha acusat el PSOE de bloquejar una llei de l’habitatge que hauria de servir per treure aquesta matèria “de les mans de l’especulació” i assegura que el partit de Pedro Sánchez no vol tirar endavant la llei per no “donar forma” al lloguer social. Aquest tipus de contracte sí que existeix a Catalunya, ha detallat, per bé que la norma “està recorreguda al Tribunal Constitucional”.