Les proves d’ADN de la roba d’Helena Jubany no corresponen a l’investigat

El jutge que instrueix el cas de l’assassinat d’Helena Jubany l’any 2021 a Sabadell (Vallès Occidental) ha comunicat a les parts que les mostres d’ADN trobades a la roba que duia la noia en el moment de la seva mort no corresponen a Xavi Jiménez, la única persona que a dia d’avui està sent investigada per aquests fets. Sí que són, però, d’un home. D’altra banda, les mostres de l’hisop vaginal han donat un resultat parcial, però no han estat comparades amb ningú. Ara, a instàncies de l’acusació, el jutge ha acordat ampliar les proves d’ADN i comparar aquestes darreres amb les de Jiménez.

El resultat de les proves d’ADN de la roba d’Helena Jubany recuperades del lloc del crim eren una de les claus per determinar l’autoria dels fets. En ella s’hi ha detectat material genètic de terceres persones, motiu pel qual el jutge ja va prendre mostres a Xavi Jiménez per poder-les comparar.

el germà d’Helena Jubany, Joan Jubany, i l’advocat de la família, Benet Salellas, davant els Jutjats de Sabadell / ACN

Mostres vaginals

En paral·lel, a més, l’Institut Nacional de Toxicologia va recuperar les mostres vaginals que es van prendre a la víctima quan se li va practicar l’autòpsia fa més de vint anys i ha alertat als Jutjats que amb les tècniques forenses actuals seria possible obtenir més informació de la que es va obtenir l’any 2001. Amb les dues mostres ja analitzades, el jutge descarta ara que el material genètic trobat a la roba de Jubany sigui el de Jiménez, però encara queda una porta oberta a saber si les mostres vaginals es poden comparar amb les de l’ara únic investigat pel crim.

Ampliar als informes de les mostres de les ungles

En l’auto, el jutge demana a l’Institut Nacional de Toxicologia ampliar, a més dels informes obtinguts de les mostres fetes a la vagina, els de les ungles. De la mateixa manera, trasllada a la Policia Nacional, que fa funcions de policia científica, que analitzi tot allò que sigui referent a “articles, assajos, llibres o qualsevol altre text publicat o fet” per Jiménez que pugui aportar més dades, de la mateixa manera que trasllada al Consell Comarcal del Berguedà, on hi treballava quan es van produir els fets, que aportin material corresponent a Jiménez en les dates properes a l’assassinat.

Amb tot, el magistrat acorda reclamar al Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya un pèrit lingüístic d’ofici per analitzar el material recollit.