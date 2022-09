Desmunten la coartada de l’investigat per la mort d’Helena Jubany

El jutge de Sabadell que investiga la mort d’Helena Jubany, l’any 2001, ha pres declaració a un nou testimoni que tanca el cercle al voltant de Xavi Jiménez, l’únic investigat pel crim. El testimoni, amic comú de persones de l’entorn de la víctima, ha explicat que la nit que va desaparèixer la jove estava sopant a Barcelona amb un grup d’amics, entre els quals hi era Jaume Sanllehí, membre de la Unió Excursionista de Sabadell (UES). Tot i que Sanllehí ja havia donat aquesta versió els dies posteriors als fets, va acabar canviant la declaració per dir que era amb Jiménez, presumptament per encobrir-lo. Tot dos haurien acordat explicar que eren al local de la UES preparant una excursió. Ara Jiménez s’hauria quedat sense aquesta coartada.

La ubicació de Xavi Jiménez, clau

L’advocat de la família Jubany, Benet Salellas, ha explicat a la sortida dels Jutjats que la declaració d’aquest nou testimoni “consolida” la imputació de Xavi Jiménez i demostra que “menteix” sobre la seva ubicació la nit que va desaparèixer Helena Jubany. “Podria haver estat amb ella”, apunta.

Salellas afirma que el testimoni tenia molt clar el relat i hauria explicat que la colla d’amics es trobava cada divendres a Barceloan per sopar i que, a més, aquella setmana celebraven també el seu aniversari. “El record està molt preservat i és molt detallat”, afirma l’advocat de la família Jubany.

Benet Salellas / EP

Un dirigent de la UEC no recorda res

Aquest divendres també ha declarat un segon testimoni que, per contra, no ha permés aportar noves dades al cas. Es tracta del president de la Secció Natura de la UES en el moment dels fets i també en l’actualitat, Franscesc Macià. Segons Salellas, l’home no ha tingut una “actitud col·laboradora”.

Per a l’acusació, aquest testimoni era “rellevant” perquè en el moment dels fets va fer reunions, trucades i visites a les diferents persones de l’entorn de la UES relacionades amb els fets. “Disposa de molta informació d’on s’ubicaven o què explicaven, però malauradament ha dit no recordar res”, es lamenta.

Les proves d’ADN, clau

Més enllà dels testimonis, serà determinant també conéixer el resultat de les proves d’ADN que s’estan fent a unes peces de roba d’Helena Jubany recuperades del lloc del crim, on s’ha detectat material genètic de terceres persones. El jutge ja va prendre mostres a Xavi Jiménez i ara està a l’espera dels resultats.

En paral·lel, a més, en les darreres setmanes l’Institut Nacional de Toxicologia ha recuperat les mostres vaginals que es van prendre a la víctima quan se li va practicar l’autòpsia fa més de vint anys i ha alertat als Jutjats que amb les tècniques forenses actuals seria possible obtenir més informació de la que es va obtenir l’any 2001.

En aquest sentit, el jutge ha ordenat aquesta mateixa setmana tornar a examinar les restes per si es poguessin obtenir mostres genètiques de terceres persones. En cas d’un resultat posititu, les mostres es creuarien també amb l’ADN de Xavi Jiménez per veure si hi ha coincidències concloents.

Santi Laiglesia, segona opció

Tot i les esperances dipositades per la família Jubany en aquestes proves d’ADN, una de les opcions és que els resultats no assenyalessin Xavi Jiménez, un escenari que no descarten, però que obriria la porta a poder tornar a imputar Santi Laiglesia. Va ser el primer investigat en aquest cas, però la seva causa està per ara arxivada per manca de proves.

“Si donés negatiu hi hauria un argument per demanar tornar a imputar-lo. Seria un argument lògic perquè estaríem davant una prova objectiva”, explica Salellas. La causa contra Laiglesia prescriuria l’any 2025 si abans no hi ha proves que permeten reobrir-la i tornar-lo a assenyalar com a sospitós.