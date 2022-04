Nou gir en el cas de l’assassinat d’Helena Jubany quan semblava que estava a punt de tancar-se definitivament. La decisió del jutge encarregat actualment del cas, Juan Díaz Villar, de citar a declarar com a imputat un membre de la colla de la Unió Excursionista de Sabadell (UES) que l’any 2001 formava part de l’entorn de la víctima ja havia obert una porta d’esperança per a la família. Però el resultat de la declaració ha anat més enllà del que semblava inicialment, i el jutge ha acabat posicionant-se amb claredat en el sentit de considerar sospitós l’imputat, Xavier Jiménez.

Aquest divendres, després de la declaració, en què l’imputat s’ha acollit al dret de no respondre a les preguntes de l’acusació, s’ha vist Jiménez sortir tranquil·lament del jutjat d’instrucció número 2 de Sabadell. Era evident, per tant, que es denegaria la mesura preventiva de presó provisional demanada per l’advocat de l’acusació particular, Benet Salellas, en representació de la família Jubany. Poca estona després, però, s’ha sabut que el jutge ha ordenat mesures cautelars, menys severes però també limitadores: retirada del passaport, prohibició de sortir de l’estat espanyol i obligació de presentar-se al jutjat –per tal de comprovar que no ha fugit– cada primer dia de mes.

El jutge considera que hi ha indicis que l’imputat va participar en el crim Jubany

Les mesures cautelars ja indicaven per elles mateixes que el jutge manté Jiménez sota sospita i que vol continuar investigant-lo. Però el contingut de la interlocutòria que ordena les mesures cautelars, encara és molt més clar i molt més explicit del que solen ser aquest tipus de resolucions, que es limiten a decidir sobre la situació personal de l’imputat i mantenen una cautela màxima, ja que la investigació està en una fase inicial. En aquest cas, però, el jutge és taxatiu: “Considero que hi ha indicis suficients que permeten afirmar que el senyor Francesc Xavier Jiménez Martín va participar de forma activa en la comissió del delicte d’assassinat de la senyora Helena Jubany Lorente”, escriu.

Helena Jubany

Segons l’anàlisi del cas que fa el jutge, les declaracions de testimonis i les del mateix implicat s’afegeixen com a indicis al fet determinant que les proves pericials cal·ligràfiques que va practicar la Policia Nacional indiquen que Jiménez va enviar dos anònims a Jubany. En el segon anònim s’hi adjuntava una beguda que va donar una gran somnolència a la jove, cosa que la va impulsar a fer-la analitzar. Així va ser com va saber que hi havia benzodiazepines, un tipus de substàncies que també es van trobar dies després en el seu cadàver. El jutge recull el relat dels forenses segons el qual Helena Jubany devia estar inconscient a causa d’aquestes drogues quan més d’una persona la va portar fins al terrat de l’edifici on vivia una parella de la colla excursionista –Montserrat Careta i Santiago Laiglesia– i la va llançar daltabaix. I així va ser com va morir.

En la interlocutòria, el jutge ressalta que només una persona de complexió molt forta i amb “coneixements sanitaris de trasllat de cossos” podia fer sola l’operació i que la hipòtesi més plausible és que fossin diverses persones les que hi participessin. Aquesta observació, recollida dels forenses, descarta la hipòtesi inicial, que va culpar Montserrat Careta del crim fins al punt de fer-la recloure preventivament en una presó on es va suïcidar.

Un crim amb diversos autors i un sol imputat

Quan fa gairebé dos anys la família Jubany va aconseguir reobrir el cas, totes les mirades es van adreçar a Santi Laiglesia, fins tot les de la germana de Montserrat Careta, Imma. Però la imputació de Laiglesia no va tirar endavant i el cas va quedar prescrit per a ell. En canvi, la pericial sobre els anònims va tenir l’efecte contrari sobre Xavier Jiménez. I de les declaracions recollides al sumari, el jutge que porta actualment el cas –ha passat per diverses mans en vint anys– conclou que hi ha “contradiccions” en la seva coartada i és evident que havia intentat un acostament a Jubany que va ser rebutjat per la jove bibliotecària.

Ara la investigació continua oberta i amb força només per a Jiménez, que podria acabar havent d’assumir tot sol el que segons el mateix jutge –que té les mans lligades pel que fa a la resta d’investigats per la prescripció– considera que va ser un crim amb diversos autors.