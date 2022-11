El Govern pressiona Junts per aprovar els pressupostos

El Govern continua pressionant Junts per Catalunya perquè negociï els pressupostos de la Generalitat per al 2023 amb l’argument que van ser dissenyats per l’exconseller Jaume Giró i, per tant, “no tindria sentit” no aprovar-los. En el marc de les reunions amb diversos grups parlamentaris -de les quals el PSC continua vetat– el Govern ha insistit que cal seguir negociant els comptes amb els junters malgrat la seva sortida de l’executiu de Pere Aragonès i ha apel·lat a la responsabilitat dels ex socis. Segons han informat fonts de l’executiu a l’Agència Catalana de Notícies, la trobada entre el Govern i Junts ha tingut una durada d’hora i mitja i el to empleat ha estat cordial.

Aquestes fonts assenyalen que durant la reunió els representants del president Pere Aragonès, que no estava present a la reunió, han explicat a Junts les línies mestres dels comptes. Els junters ho havien demanat en una roda de premsa on el to ha estat hostil i han exigit saber on aniran destinats els recursos en els comptes del Govern d’ERC en solitari. En la reunió se’ls ha explicat els ajustos que s’han fet en els comptes i el Govern ha insistit que són números fets per Junts i per tant els hi haurien de donar llum verda. Ara bé, la formació de Laura Borràs ha recordat que com ja no formen part del Govern no tenen el compromís d’aprovar els pressupostos del Govern d’Aragonès.

Mònica Sales al Parlament / ACN

El Govern s’ha reunit prèviament amb els Comuns

Prèviament, al migdia, el Govern ha mantingut una altra reunió amb els Comuns per mirar de negociar els comptes. La delegació del Govern l’han liderat la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i la d’Economia, Natàlia Mas. Per part dels Comuns hi han anat David Cid, Joan Carles Gallego, Susana Segovia i Marc Parés.

A banda, el PSC continua vetat però tot i així hi ha prevista una reunió la pròxima setmana. La CUP, per la seva banda, ha rebutjat reunir-se amb l’executiu d’Aragonès i no els donarà suport per als pressupostos, com ha deixat clar aquest mateix dimecres en roda de premsa.