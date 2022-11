Junts demana al Govern que esclareixi quines polítiques farà pels pressupostos

Junts per Catalunya ha demanat al Govern de la Generalitat que esclareixi quines polítiques “pensa seguir” abans de l’inici de la trobada entre el partit de Turull i Borràs amb el Govern de la Generalitat per abordar els pressupostos. En aquest sentit, la portaveu del grup parlamentari, Mònica Sales, s’ha mostrat predisposada a escoltar el Govern de la Generalitat sobre quin és el sue projecte de pressupostos. Sales, alhora, també ha demanat saber amb quins suports compta l’executiu català per tirar endavant els comptes i la legislatura.

El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, enraona amb Josep Maria Jové, el president del grup d’ERC, a qui haurà de marcar de prop/Parlament

Canadell i Munell es sumen a la trobada amb l’executiu

La diputada de Junts ha fet aquestes declaracions justament abans de la trobada amb la delegació de l’executiu català, que estarà encapçalat per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i la cap de cartera d’Economia, Natàlia Mas. Per la seva banda, Junts, a més de Mònica Sales, anirà representats dels diputats Joan Canadell i Jordi Munell. “Nosaltres actuem amb responsabilitat i seriositat. Ja vam dir que no ens desentendríem de res ni de ningú”, ha afirmat la portaveu del grup parlamentari de Junts.

Lamenten l’actitud dels republicans

En aquest context, assegura que continuaran treballant per “resoldre els problemes de la ciutadania i per afrontar els reptes de país”. A més, ha recordat que tenen “32 diputats”. “Farem valer els nostres vots en defensa de la solvència i del a independència”, ha assegurat Sales. D’aquesta forma, també ha lamentat que els republicans actuïn amb “molta agilitat i diligència per tramitar els Pressupostos de l’estat espanyol i, en canvi, actua amb molta lentitud i sense suports amb els comptes de la Generalitat.

D’altra banda, la CUP ja s’ha autodescartat per negociar els comptes amb el Govern, mentre que els comuns s’han reunit amb la delegació de l’executiu aquest matí. D’altra banda, queda per definir quan serà la trobada amb el PSC, que, tot i no situar-se entre les prioritats d’Aragonès per aprovar els comptes, estan en la roda de contactes.