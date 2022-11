El Parlament veu “imperatiu” aprovar els pressupostos abans de cap d’any

El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous una moció de Cs que defensa que és “imperatiu” aprovar els pressupostos de la Generalitat de 2023 abans que finalitzi l’any. La iniciativa ha tirat endavant amb el vot a favor del PSC-Units, ERC, comuns, Cs i el PP, el vot en contra de la CUP, i l’abstenció de Junts i Vox.

La moció declara que “ara és el moment de centrar tots els esforços del Govern de la Generalitat a reparar els eefectes que deixarà la crisi econòmica i energètica, que ja tenim damunt, en les famílies, els autònoms i el teixit productiu”, i reclama aprovar els Pressupostos.

Pla general de l’hemicicle en un moment de les votacions de les mocions al ple del Parlament. Data de publicació: dijous 10 de novembre del 2022, 12:40 Localització: Barcelona Autor: Mariona Puig

Apostar per l’habitatge públic

A més, un altre punt de la moció insta el Govern a dedicar als pressupostos dels pròxims anys, començant amb els de 2023, els recursos necessaris per a aconseguir un mínim de 1.000 milions d’euros anuals per a polítiques públiques d’habitatge “que posin l’accent en l’impuls de la construcció d’habitatge públic”.

El diputat de Cs Joan García ha presentat la moció, que ha reivindicat que proposa diverses mesures per a afrontar la situació econòmica “dramàtica” que vaticina que arribarà pròximament, i ha demanat que s’aprovin uns pressupostos adequats per a fer front a aquesta crisi.

ERC aposta pels pressupostos

La republicana Lluïsa Llop ha sostingut que, malgrat diferir amb Cs del model econòmic que propugna, ha argumentat que és necessari que hi hagi pressuposats a Catalunya davant el context actual, encara que ha advertit que no és només responsabilitat del Govern, sinó que és una “responsabilitat compartida” amb els grups parlamentaris, i s’ha referit especialment a Junts.

El socialista Òscar Ordeig ha carregat contra la “paràlisi” del Govern per a fer front a la situació econòmica actual i veu evident que fa falta que s’aprovin els comptes del pròxim any, encara que ha criticat que encara no se sap amb quina majoria es podran tirar endavant, per la qual cosa ha reclamat a l’executiu de Pere Aragonès més fets i menys anuncis.

Junts critica Ciutadans

Des de la bancada de Junts, Jordi Munell ha criticat que les mesures que planteja la moció de Cs suposen un cost total de 8.500 milions d’euros, que creu que es podrien pagar si s’acabés el dèficit fiscal, per la qual cosa ha ironitzat: “Benvinguts al clam per la independència”, i ha apostat per reduir l’IRPF davant la situació econòmica actual.

Joan Carles Gallego (comuns) ha defensat transformar el model econòmic davant aquesta crisi econòmica, una cosa que, a parer seu, no planteja la moció de Cs, i ha advocat perquè hi hagi un lideratge públic en lloc de les receptes “fracassades” que creu que recull la iniciativa del partit taronja. La cupaire Dolors Sabater ha qualificat la moció de Cs com “una mescla de populisme i cinisme neoliberal”, i ha acusat la formació de voler salvar els privilegis dels poderosos.