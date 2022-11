El Parlament constata la pèrdua de confiança de la majoria independentista a Aragonès

El Parlament de Catalunya constata la pèrdua de confiança de la majoria parlamentària que va permetre la investidura del president de la Generalitat de Catalunya a l’inici de la legislatura. Així ho ha votat la cambra en sessió parlamentària aquest dijous i a proposta de Junts, i les abstencions d’Esquerra Republicana, Ciutadans i el PP. De fet, els de Borràs i Turull han presentat aquesta moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació política actual i la continuïtat de la catorzena legislatura amb un govern en minoria.

El president del Govern, Pere Aragonès | ACN

Junts vol constatar la debilitat del Govern

Tot i que una moció no té efectes pràctics, Junts ha volgut constatar la feblesa del Govern de la Generalitat, que governa amb 33 diputats, després de la seva marxa de l’executiu. Tot i això, no es tracta del primer revés del Govern d’Aragonès. Fa dues setmanes no va poder tirar endavant el pla de la llei d’estadística, mentre que aquest dijous ha perdut mocions sobre l’aeroport i la ronda nord del Vallès, uns projectes que no veu amb bons ulls el conseller de Territori, Juli Fernández.

El portaveu i diputat del partit, Josep Rius, assegura que l’actual executiu és “feble” i que ha perdut el suport de 41 diputats en un “temps rècord”. “És el Govern més feble de la història recent de la Generalitat de Catalunya”, ha afirmat Rius, recordant com els republicans no han complert els acords amb Junts, la CUP ni els comuns. De fet, ha tornat a posar sobre la taula la qüestió de confiança i ha recordat les paraules de la consellera de Vilagrà quan va dir que una qüestió de confiança generaria inestabilitat. En aquest sentit, el diputat de Junts creu tot el contrari i assegura que el president s’ha “quedat sol”.

Alícia Romero posa el dit a la llaga

En aquesta línia també s’hi ha adherit la portaveu del grup parlamentari del PSC i Units per Avançar, Alícia Romero, que també ha titllat al Govern “dèbil” i que “és una realitat”. A més, també ha assegurat que els preocupa què vol fer el president Aragonès, Esquerra Republicana i les conselleries. “ERC vol governar sense el Parlament? Sense governar? Sense construir”, es pregunta Romero, instant el president a buscar aliats i ha aprovar els pressupostos.

A més, també es pregunta si vol tirar endavant el que aprova aquest parlament, posant d’exemple la moció sobre l’Aeroport del Prat o la Ronda Nord del Vallès. A més també ha volgut posar el dit a la llaga en el fet que el Govern s’hagi abstingut en 7 de les 21 votacions que hi ha hagut durant aquesta setmana. “No pot ser que el Govern no prengui posició. S’han d’esclarir”, assegura Romero.

La CUP i els comuns s’han mostrat molt crítics amb el Govern, tot i que també han atacat Junts per Catalunya per les seves propostes en matèria fiscal. Pel que fa a la dreta, tant PP com Ciutadans s’han preguntat què vol fer el PSC i Junts. “Proposaran eleccions? Impulsaran una moció de censura”, s’han preguntat.

El portaveu de Junts, Josep Rius, en una roda de premsa / ACN

El Parlament tomba les esmenes d’ERC

ERC havia respost a la moció de Junts i havia presentat diverses esmenes, que el Parlament ha tombat. El text presentat pels republicans eliminava el concepte de “pèrdua de confiança” i parlava d’un “canvi en la configuració del Govern després de la decisió de Junts de sortir del Govern de coalició”. En aquest sentit, els republicans també proposaven introduir la “necessitat de treballar per construir acords” en un context de complexitat i incertesa actual. I subratllaven que segueixen vigents els resultats del 14-F amb el 52% de vots independentistes i el “màxim històric” de 74 diputats partidaris d’una Catalunya independent.

Per defensar les esmenes, Marta Vilalta també ha volgut constar com Junts ha sortit del Govern i el president ha nomenat nous consellers. “Aquesta decisió és el que ha propiciat els canvis del Govern actual”, assegura Vilalta reivindicant l’executiu de “via àmplia”. Vilalta també ha volgut estendre la mà a Junts i assegura que “vol recosir confiances”, ja que hi ha una “majoria independentista del 52%”.

Tot plegat en un context en el qual l’executiu està iniciant les negociacions pels pressupostos, ja que necessita el suport de dos grups parlamentaris. Tot i això, tant Junts, com el PSC, demanen més concrecions, ja que en les primeres reunions l’executiu “no ha entrar en detalls”.