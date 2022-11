ERC, CUP i comuns impulsen una comissió d’investigació sobre els fons voltor

ERC, CUP i comuns han registrat aquest dijous en el Parlament una proposta de resolució per a crear una comissió d’investigació al Parlament de Catalunya sobre els “fons voltor”. En roda de premsa, han explicat que l’objectiu d’aquesta comissió és investigar durant un període de nou mesos l’acumulació d’immobles per part d’aquestes entitats, recaptar informació completa de qui les formen i qui són els seus propietaris, i com s’ha perdut habitatge protegit.

La diputada de la CUP-NCG Montserrat Vinyets i la diputada d’En Comú Podem Susanna Segovia, en roda de premsa Data de publicació: dijous 10 de novembre del 2022, 13:28 Localització: Barcelona Autor: Sílvia Jardí

Esclarir el panorama d’habitatge

La diputada de la CUP Montserrat Vinyets, a qui proposen com a presidenta de la comissió, ha defensat que per a poder impulsar polítiques d’habitatge cal aclarir quin és el panorama d’aquests fons voltor per a saber “qui és el propietari del país”. Per part d’Esquerra Republicana, Pau Morales ha defensat la necessitat que el Parlament obtingui tota la informació sobre pisos buits i estudiï per què s’han fet promocions d’habitatges protegits però el parc públic d’immobles no ha augmentat perquè “ha anat passant a mans privades”.

Des dels comuns, Susanna Segòvia ha apostat perquè aquesta comissió serveixi per a “posar llum” a la situació de l’habitatge a Catalunya i publiqui qui són els grans propietaris d’immobles.

Sense suports clars

En ser preguntats pels contactes amb altres grups, han explicat que van plantejar al PSC i a Junts per Catalunya si volien sumar-s’hi. En el cas dels socialistes no han acabat signant la proposta, mentre que Junts va plantejar algunes esmenes que, segons els impulsors, “desvirtuaven” la iniciativa. De totes maneres han remarcat que el fet que no hagin signat la petició ara no implica que no puguin sumar-s’hi després, ja sigui presentant esmenes o directament donant-hi suport al ple.