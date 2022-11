Alfred García explica per què mai no cantaria en català a ‘Eurovisió’

Alfred García vol tornar a Eurovisió després de la seva romàntica -i poc valorada- participació de la mà de l’Amaia, la companya d’OT amb qui va iniciar una relació durant el concurs. Enguany es troba entre els finalistes del Benidorm Fest amb una candidatura sorpresa que coneixerem el pròxim mes de gener. Per tal d’anar obrint boca, el del Prat de Llobregat ha concedit una entrevista en què ha opinat sobre l’ús del català a la música.

En aquesta ocasió, tornarà a apostar per una balada al piano en la que diu que parla sobre la importància d’estimar-nos a nosaltres mateixos i sentir-nos segurs. Darrere d’aquesta lletra, reconeix que hi ha tots els sentiments que va experimentar després de la ruptura. Va tocar fons, el que el va forçar a estar un any desaparegut del focus mediàtic.

Ara torna amb força amb una candidatura a representar Espanya a Eurovisió una altra vegada. Per què?: “Crec profundament en aquest país i en les persones que volen defensar-lo amb les seves cançons i la seva música. Soc un enamorat d’Espanya i me l’he recorregut sencera”.

I d’aquest espanyolisme, a defensar que també és català: “No crec que em critiquessin per tenir aquest origen, seria una mica estany. Mai ningú no m’ha dit res ni s’ha atrevit a insultar-me per ser català. El català és molt romàntic i és la meva llengua materna, però no tenia sentit compondre una cançó en català per a Eurovisió perquè vull que tota Espanya m’entengui de debò”, reconeix a El Español.

Alfred García presenta la seva candidatura a Eurovisió 2023 | Instagram

Alfred García revela en què va gastar-se els diners que va guanyar a Operación Triunfo

El cantant va fer-se famós gràcies a Operación Triunfo, concurs en el que va començar amb només 19 anys i molta innocència. Ara diu que no es penedeix de res del que va fer, però que realment mai no ha vist les gales que es van emetre: “El que va passar, va passar. Va ser una experiència preciosa que no tornarà a repetir-se. Jo li dec tot a OT, que em va canviar la vida econòmicament parlant també, és cert. Vaig guanyar diners, però el primer que vaig fer va ser donar 5.000 € a causes socials com Open Arms, els qui em van fer ambaixador. Des de llavors he invertit molt en la meva mateixa feina com a Alfred García”.