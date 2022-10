Quatre aspirants catalans en el Benidorm Fest: el més famós, l’Alfred d’OT

Chanel i Rigoberta Bandini van revolucionar el Benidorm Fest de l’any passat, que va estar envoltat de molta polèmica per les presumptes trampes del jurat. TVE no vol més controvèrsia, però sí repercussió… Així que enguany han augmentat el pressupost per oferir un cartell d’artistes més potents i coneguts, els qui competiran entre si per representar Espanya a Eurovisió el pròxim 13 de maig.

La primera novetat té a veure amb el nombre d’aspirants, que s’ha ampliat fins a 18 després d’analitzar les 876 candidatures presentades. Les semifinals tindran lloc el 31 de gener i el 2 de febrer, mentre que la gran final està programada per al 4 de febrer.

Quatre aspirants catalans en la pròxima edició de Benidorm Fest

La cadena ha fet servir Twitter per treure a la llum quins són els 18 artistes que podrien anar a Eurovisió el 2023. El més conegut és Alfred García, el pratenc va triomfar a Operación Triunfo de la mà de la seva parella de l’època, l’Amaia, amb qui també va representar Espanya a Eurovisió el 2018. La seva romàntica interpretació no va agradar gaire, tenint en compte que van ser els 23è classificats dels 26 que n’hi havia. Ara, el cantant vol repetir l’experiència tot sol i amb un resultat millor: “Estic emocionat de poder dir que estaré al Benidorm Fest i molt agraït d’aquesta oportunitat perquè aquest festival representa el talent espanyol“.

L’altra artista barcelonina que es presenta al Benidorm Fest s’anomena Vicco i és una de les cantants de música independent més exitoses de l’estat espanyol. Pianista, productora i compositora, no es creu haver pogut convèncer el jurat: “Estic feliç i flipant que pugui ser una de les candidates a ser representant d’Espanya a Eurovisió. Fa diversos anys que estic en la música per trobar el meu so i ara em trobo en aquest moment tan meravellós i màgic”.

Sinderland és un altre grup barceloní dels que participaran en el Benidorm Fest d’enguany. L’any passat van estar a punt de formar part dels finalistes, el que sí que han aconseguit en aquesta ocasió. La boyband ha tret al mercat un disc i aspiren a tenir el suport de tots els fans.

Finalment, també hi haurà talent de Sabadell gràcies a la Sharonne. Ella és una de les més cantants més potents, una drag queen que vol aportar espectacle amb la seva proposta: “No us podeu imaginar com de feliç que estic. Espero que us agradi la meva proposta i que la gaudiu”.

El Benidorm Fest confia en altres cantants coneguts per fer més atractives les semifinals

Entre la resta de candidatures, destaquen les de tres famosos que també intentaran fer servir la seva fama per arribar a la gran final del Festival de Benidorm. En primer lloc, cal remarcar la participació de Twin Melody. Les bessones més famoses d’El Hormiguero i TikTok es presenten com a candidates i confien que els 20 milions de seguidors que han aconseguit els mostrin el seu suport en aquesta aventura: “Estem molt contentes perquè des dels 15 anys que estem en aquest món, quan vam començar a publicar covers de cançons conegudes a Youtube. Des de sempre hem vist Eurovisió, hem votat i ara estem en els núvols”.

L’Alfred García no és l’únic extriunfito d’aquesta llista, però. El Benidorm Fest també ha premiat la carrera del Famous i de l’Agoney, dos participants del concurs musical de TVE que ara intentaran arribar a Eurovisió. El primer va ser el guanyador de l’edició del 2018, un triomf que li dona ales a pensar que també podria guanyar aquesta competició. L’Agoney, per la seva banda, va formar part de l’edició de l’Amaia. L’hem vist a televisió en diverses ocasions des de llavors, un cantant canari que està cridant l’atenció i que ara podria ocupar encara més titulars.

Algunes de les propostes més originals del Benidorm Fest 2023

El Benidorm Fest del 2023 no només tindrà cares famoses entre els aspirants. En la llista de 18 concursants que opten al premi també hi ha propostes molt originals i cridaneres que prometen no deixar indiferents a ningú. Els més cridaners són els Megara, una banda formada per quatre integrants amb ganes de fer parlar. Tenebrosos i molt de fúcsia en un grup que vol demostrar que el rock “està més viu que mai”.

En aquesta edició no podia faltar una candidatura marcada pels ritmes llatins. Sofía Martín serà l’encarregada de demostrar que el ritme electrònic està de moda amb la seva proposta, la que diu que tindrà una posada en escena “encantadora”. L’alacantina té preparada una cançó amb la que pretén complir el seu somni de representar Espanya a Eurovisió.

Per poder conèixer tots els concursants, TVE els permetran presentar-se públicament el pròxim dissabte en un programa especial que emetran en horari de prime time. L’expectació és màxima, així com les ganes de veure un festival que pot ser encara més competitiu que l’any passat.