‘El Foraster’ tanca una temporada rodona i els fans voten el millor moment

Quim Masferrer agrada i molt. Els fans d’El Foraster han tornat a fer líder el programa TV3 en l’últim capítol d’aquesta temporada, en el que han captivat el 23,1% dels teleespectadors amb un especial dels millors moments. Enguany han estat a set pobles que han enamorat, els qui han aplaudit les històries emotives i els personatges amb els qui s’ha anat trobant el presentador més estimat de la casa.

L’audiència els ha acompanyat amb unes xifres de rècord. La mitjana ha estat situada en un 25,1% i 508.000 persones. El capítol menys vist va fer un boníssim 24% de quota de pantalla, el que fa evident la bogeria que hi ha pel programa.

Ell també ha volgut acomiadar-se en un post d’Instagram: “Si una cosa tinc clara és que els pobles de Catalunya n’estan plens de somiadors. Una vegada més heu compartit amb mi els vostres somnis, les vostres il·lusions, les vostres històries i només us puc estar agraït, perquè gràcies a vosaltres ser foraster continua sent un somni fet realitat. Gent de Vilanova de Sau, gent de Verges, gent de Castellserà, gent de la Vall de Bianya, gent de Vilaller, gent del Serrallo, gent de l’Ametlla de Merola, gent de Pratdip, sou molt bona gent!“.

Quim Masferrer agraeix la confiança una temporada més | Instagram

Els teleespectadors de TV3 voten el millor moment d’El Foraster

Aquest dilluns han tancat una temporada rodona amb un recull d’algunes de les millors entrevistes que hi ha hagut en aquests sets capítols. En el perfil de Twitter del programa, animaven els seguidors a votar quin de tots els fragments els ha agradat més.

TV3 torna a triomfar amb una temporada rodona d’El Foraster | TV3

👉@elforasterTV3 acaba la novena temporada donant les gràcies a tothom qui ho ha fet possible. "Tinc la millor feina del món"#SomnisForasterTV3

👇 pic.twitter.com/vKw2PUJwju — TV3.cat (@tv3cat) November 8, 2022

El programa que més ha agradat, pel que sembla, va ser el de Verges amb la seva dansa de la mort. Ara bé, d’altres també han volgut recordar el testimoni de l’alcaldessa que va perdre la vista o la història del Josep i la Marina, la parella que la mare va separar. També aplaudeixen el moment de glòria de la Maria, que explicava que va canviar totalment de mentalitat després d’un accident de trànsit: “Ens hem d’estimar més per si demà no hi som a temps”, deia. Pel que fa a la resta d’històries emotives, també destaquen la del Josep, el pescador més vell del Serrallo que tanta tendresa va generar.