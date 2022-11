Les trampes i estratègies marquen un ‘Joc de cartes’ controvertit

Badalona ha estat l’escenari del Joc de cartes d’aquesta setmana, en el que Marc Ribas ha buscat el millor restaurant de menú. Les trampes han centrat una entrega molt comentada a través de les xarxes socials, on han criticat sobretot el paper d’una de les participants en concret. Però anem a pams.

La competició més evident del programa tenia l’arròs com a plat principal, dues paelles sense res a veure que han tingut com a clara guanyadora la del José de La Badalonesa. De fet, la seva elaboració ha acabat sent escollida com a plat del dia del presentador. Això no ha estat suficient per convertir-lo en el guanyador del programa, però.

I abans d’acomiadar-nos afegim una opinió més sobre els arrossos d’avui: el Marc Ribas ha donat el plat estrella del capítol a la paella del José. Enhorabona, cuiner! Us deixem amb el #JocDeCartesTV3 a la recerca del millor restaurant amb història al Montserratí pic.twitter.com/Y2CC9eZzxR — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) November 2, 2022

Preus irreals i iogurts comprats, les principals crítiques a aquest Joc de cartes

Com és habitual en el concurs de TV3, en aquesta ocasió també hi ha hagut crítiques a un dels restaurants que hi participaven per oferir, presumptament, millors plats que els que realment inclouen en els seus menús de dia a dia. A més a més, tampoc no s’han cregut del tot que aquest sigui el preu que posen perquè estaria perdent diners. Tot això ha provocat que L’Iberic Fusion suspengués l’apartat de preu amb un 4,7. Ell ha intentat defensar-se, però els companys han estat molt durs amb ell.

El preu és irreal, no es de menú, si entren 30 persones de cop , es col·lapsa la gran cuina, els menús estan preparats a falta de montar en restarànts del dia a dia. — Àngel 🎗 (@manyac4) November 2, 2022

Creus que el Marc diu la veritat sobre el menú?

🔄 No, un menú del dia no té aquests plats

❤ Sí, simplement el menú és molt bo#JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/lCOBMifPDu — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) November 2, 2022

Un altre dels punts més controvertits feia protagonista l’encarregada de La Leonetta, la Rocío, que ha acabat aprovant pels pèls. El problema principal és que la resta de companys no han aplaudit gaire la pinta que feien els plats que ha presentat, així com tampoc no han acabat de creure’s que el brou de pollastre fos fet a casa. Aquesta idea ha estat comprada per la realització del programa, que no ha dubtat en mostrar en pantalla una imatge d’un brou de bric que veien a la seva cuina.

El José també ha fet parlar per un tema similar. El seu restaurant és famós pels arrossos que ofereix cada migdia, però a Joc de cartes també havien de valorar la resta de plats. Entre ells, han tastat un iogurt que el xef assegurava que era casolà… fins que la resta s’adonaven que no ho era i ell havia d’acabar confessant: “Reconec que aquest és comprat“.

El iogurt de la discòrdia! Després de dir diverses vegades que era casolà, el José ha acabat reconeixent… QUE ÉS COMPRAT!

🔄 Li posaria un 0 a les notes

❤ No passa res, és normal#JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/iXFxrCiutP — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) November 2, 2022

Els teleespectadors de TV3, enfadats amb l’estratègia de la Montse

Però si hi ha hagut una protagonista amb nom i cognoms, aquesta ha estat la Montse Tomás de Ca la Berta. La cuinera ha presumit d’haver arribat a ser xef després d’un aprenentatge autodidàctic que no li ha impedit insistir en què ella era qui més entenia en comparació a tota la resta. La seva actitud no ha fet gens de gràcia als teleespectadors, que han criticat la seva supèrbia sense cap vergonya.

El punt que més l’han retret ha estat la falsedat que ha demostrat a l’hora de valorar els companys. A taula s’ho menjava tot pràcticament sense dir cap pega, però després tot han estat queixes i males puntuacions en una clara estratègia. A Twitter l’han acusat de jugar brut: “La Montse m’ha decebut molt. A la taula tot bo i després a les votacions, et foto. No està gens bé” o “No és que hagi vingut a jugar, és que ha puntuat amb mala llet pel seu ego de dir que té millor arròs que el José quan era el seu plat estrella i el seu és un més de la carta del local” són només dos dels comentaris que ha rebut.

La Montse m'ha decebut molt. A la taula tot bo i després a les votacions et foto. No está gens bé. — MARIA ROSA . (@rosasantfeliu21) November 2, 2022

No es que hagi vingut a jugar es que ha puntuat amb mala llet pel seu ego de dir que te millor arròs que el Jose quan es el seu plat estrella y el seu un més de la carta del seu local. — 🍂-ExXegleTt_09-☻️ (@ExXegleTt_09) November 2, 2022

Mentir i tenir la cuina bruta són els dos pitjors crims a #JocDeCartesTV3. I amb els anys que fa que fan el programa encara hi ha qui els comet. — Xavier Martí Torrent (@xaviermt) November 2, 2022

Aquesta entrega ha tornat a enganxar els teleespectadors de TV3, que continuen fent líder un concurs que sembla no tenir fre a l’hora d’anar fent més i més audiència.