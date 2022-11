Un congressista mort guanya la reelecció a les ‘midterm’ a Pennsilvània

El congressista demòcrata Anthony DeLuca ha guanyat la reelecció a les midterm estatunidenques malgrat l’evident contratemps d’haver traspassat fa un mes. DeLuca, mort el passat 9 d’octubre als 85 anys, ha guanyat la cursa per l’escó de la Cambra de Representants del districte número 32 de Pennsilvània després d’aconseguir una aclaparadora victòria amb el 85% dels vots.

El representant del Partit Demòcrata va ser congressista per l’Estat de Pennsilvània des del 1983 fins que va morir el mes passat a conseqüència d’un limfoma, el qual havia vençut anteriorment en dues ocasions, segons el Pittsburgh Post-Gazette. Quan DeLuca va morir fa gairebé un mes ja era massa tard per canviar les paperetes electorals, per la qual cosa el seu nom va continuar apareixent com a candidat pel districte legislatiu 32 de Pennsilvània.

En les eleccions d’aquesta setmana, cap candidat republicà va presentar-se i DeLuca va guanyar per davant de la candidata del Partit Verd, Queonia Livingston, que va obtenir el 14% dels vots. “Si bé estem increïblement tristos per la pèrdua del representant Tony DeLuca, estem orgullosos de veure com els seus votants continuen mostrant la seva confiança en ell i en els valors demòcrates en ser reelegit de manera pòstuma”, ha explicat el Comitè de Campanya Demòcrata en una piulada a Twitter. L’anomalia d’aquestes eleccions no durarà gaire, ja que està previst que aviat es dugui a terme una “elecció especial” per determinar qui substituirà DeLuca.

El president dels EUA, Joe Biden / EP

L’onada vermella de les ‘midterm’ es queda en res

Les midterm anticipaven una victòria aclaparadora del Partit Republicà, que confiava obtenir uns grans resultats tant a la Cambra de Representants com al Senat per fer la vida impossible a Joe Biden en la segona meitat del seu mandat. Biden i els demòcrates han resistit millor del que esperaven i, tot i que segurament perdran el control del Congrés per la mínima, aconseguiran mantenir la majoria al Senat.