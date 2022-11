Xoc entre ERC i Junts per la “pèrdua de confiança” del Parlament al Govern

Junts per Catalunya presentarà una moció al Parlament de Catalunya sobre “la situació política actual i la continuïtat de la catorzena legislatura amb un Govern en minoria”. En aquest sentit, Junts vol que el Parlament constati la “pèrdua de confiança de la majoria parlamentària que va permetre la investidura de la Generalitat de Catalunya a l’inici de la legislatura”. Per tant, en la línia del discurs de Junts durant les últimes setmanes, el partit de Laura Borràs i Jordi Turull vol evidenciar la solitud d’un Govern que només compta amb 33 diputats i que tindrà complexitats per tirar endavant mesures legislatives.

Una imatge de la bancada de Junts per Catalunya en el darrer ple del Parlament/Parlament

ERC vol retirar el concepte “pèrdua de confiança”

En aquest sentit, ERC ha respost a la moció de Junts i ha presentat diverses esmenes. El text presentat pels republicans elimina el concepte de “pèrdua de confiança” i parla d’un “canvi en la configuració del Govern després de la decisió de Junts de sortir del Govern de coalició”. En aquest sentit, els republicans també proposen introduir la “necessitat de treballar per construir acords” en un context de complexitat i incertesa actual. I subratllen que segueixen vigents els resultats del 14-F amb el 52% de vots independentistes i el “màxim històric” de 74 diputats partidaris d’una Catalunya independent.

La moció, proposada per Junts, es votarà aquest dijous a la tarda en el marc del ple del Parlament que tindrà lloc de dimarts a dijous. Si Junts no accepta les esmenes dels republicans, el text presentat per ERC no es votarà en seu parlamentària.

Junts i CUP demanen una qüestió de confiança

La CUP i el Partit Popular ja van presentar unes esmenes molt similars, en les quals instaven al Parlament a retirar la confiança al Govern. En aquells casos no va prosperar, ja que Junts estava en ple debat sobre si sortir, o no, de l’executiu català, i per tant, s’hi va abstenir. D’altra banda, Junts i la CUP ja han demanat en més d’una ocasió una qüestió de confiança al president Aragonès, ja que consideren que va ser un compromís d’investidura.