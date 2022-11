Villarejo acusa Sáenz de Santamaría d’utilitzar el CNI com a “agència de detectius”

Nova acusació del comissari d’intel·ligència jubilat, José Manuel Villarejo, contra l’exvicepresidenta del govern espanyol amb Mariano Rajoy a la Moncloa, Soraya Sáenz de Santamaría. En contret, l’ha batejada com una “boleta de sofre” que utilitzava el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) com una “agència de detectius privats”. Unes declaracions realitzades a les portes de l’Audiència Provincial de Madrid, on aquest matí ha començat la primera sessió del judici del cas Pequeño Nicolás, que neix de l’Operació Nicolay.

Amb Villarejo també estan processats, la seva dona Gema Alcalá i el periodista Carlos Mier. A tots se’ls demana entre tres i quatre anys de presó per revelació de secrets. Un cas que arrenca per la difusió d’una conversa entre el comissari Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d’Afers Interns del Cos Nacional de Policia, dos inspectors de la mateixa unitat i dos membres del CNI. Una reunió celebrada el 20 d’octubre del 2014 on es traspassava informació per tal de judicialitzar el cas i les investigacions dels serveis d’intel·ligència sobre el Pequeño Nicolás.

El comissari afronta “amb il·lusió” el judici pel cas Pequeño Nicolás

A les portes del número 96 del carrer Santiago de Compostela de Madrid, Villarejo ha assegurat que afronta el judici amb “il·lusió”. De fet, ha insistit que és una “catarsi on es demostrarà com una institució tan important com el CNI es va utilitzar per a una revenja personal” del seu director, el general Félix Sanz Roldán, tot i que no l’ha anomenat. En aquest marc, ha assegurat que el cas mostra les “errades” i les “irregularitats” del CNI.

Així mateix, Villarejo, que ha promès que parlarà i ha afegit que l’únic lloc on pot parlar amb llibertat és a Catalunya, ha avançat quina pot ser la seva línia de defensa, que exerceix el seu advocat Antonio García Cabrera. El comissari vol aclarir per què en un primer moment va considerar la instrucció del cas com a “gratuïta, prospectiva i contrària a dret” i ara ha camviat d’opinió en demanar-li quatre anys de presó. En el mateix sentit, ha emfatitzat el fet que el CNI es reunís amb la policia per, en una causa secreta, establir l’estratègia d’investigació sobre el Pequeño Nicolás i com es feia passar per membre de l’agència i contacte de la Moncloa. Tot i que li demanen una nova pena, Villarejo s’ho agafa amb humor: “Si em prometen que viuré els anys de condemna ja m’està bé”.