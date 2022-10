La policia proposa al jutge enviar al CNI nous documents trobats a Villarejo

Els policies que investiguen les activitats del comissari del Cos Nacional de Policia jubilat José Manuel Villarejo no donen a l’abast. Ara han trobat nova documentació altament sensible entre els arxius del comissari d’intel·ligència i un dels principals membres de la policia patriòtica. Un nou atestat lliurat al titular del jutjat d’instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, Manuel García Castellón –que investiga la macrocausa Tàndem en les diligències 96/2017, sobre les operacions i negocis del comissari– aporta nous documents que entenen que han de ser declarats secrets.

En concret, es tracta d’un ofici del 10 d’octubre, al que ha tingut accés El Món, signat per l’inspector en cap de la poderosa Unitat d’Afers Interns del CNP, amb número de carnet professional 111.470. En aquest informe s’hi relacionen desenes d’investigacions amb clients de renom en el món de l’Íbex 35, de les patronals espanyoles i dels grans bufets d’advocats de Madrid. Ara bé, tot un gruix dels documents, contractes, i encàrrecs trobats englobats en l’indici GT26, la policia creu que ha de ser classificada com a secreta i per tant, demana que s’expurgui de la causa com ja es va fer amb una “documentació similar” el gener del 2021. En aquella ocasió, era informació sobre jihadisme i activitats realitzades a Catalunya.

Capçalera del nou ofici policial de la UAI sobre Villarejo/Quico Sallés

Dos DVD

Així els integrants de la unitat d’investigació de la causa Tàndem han resumit la informació sensible en dos DVD. De fet, qualifiquen la informació documental com “afecta a la legislació de secrets oficials”. D’aquesta manera recomanen al jutge que “l’avaluï” i si ho considera es remeti al Centre Nacional d’Intel·ligència per tal que resti protegida per la llei de secrets oficials i només desclassificable a petició judicial expressa al consell de ministres.

De fet, García Castellón ja va fer cas a les peticions policials per remetre una sèrie de documents que va “expurgar” de la causa cap els serveis d’intel·ligència espanyols. Uns arxius que presumiblement contenien informacions sobre les activitats d’investigació del jihadisme i activitats i perquisicions que s’incardinaven dins l’Operació Catalunya. Un total de 72 documents sensibles que ara la policia assegura que n’ha trobat de similars en l’anàlisi del material obtingut en els escorcolls del domicili particular i professional del comissari d’intel·ligència Villarejo.

Angola i Suïssa

L’informe policial també separa documents i arxius de dues qüestions que serien delicades per la seguretat de l’Estat o, si més no, pels interessos geoestratègics del regne d’Espanya. En primer terme, un expedient batejat com “Angola” i les oportunitats de negoci que ofereix el país per a grans empreses espanyoles. Un altre dels informes amagats és “Suïssa”. En aquest cas els policies apunten que es tracta del finançament irregular del PP, enllaçat amb el cas GURTEL, que ja ha estat pràcticament jutjat.