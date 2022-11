Polèmica per la competència de l’Estat que va impedir avisar de l’incendi de Constantí per SMS

Una setmana després de l’èxit del simulacre de risc químic que es va realitzar a Tarragona -el més gran que s’ha fet mai a Catalunya-, les alarmes sonaven per un cas real. Tot i que els Bombers ja donen per controlat l‘incendi químic a una empresa de Constantí d’aquest dilluns, han crescut les crítiques per com s’ha executat el PLASEQCAT i que Protecció Civil havia activat en fase d’emergència. Una de les crítiques passa per un retard en l’avís a la població pel risc de l’incendi. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el delegat del Govern a Tarragona, Àngel Xifré, ha afirmat que s’hagués pogut minimitzar la incidència si l’executiu català hagués pogut fer l’enviament massiu de missatges als telèfons mòbils dels ciutadans, una alerta que, actualment, només pot activar el govern espanyol.

El PLASEQTA es va activar tard

Aquest mateix dilluns, Xifré reconeixia que el PLASEQCAT en fase d’emergència es va activar cap a les 15.30 hores, una hora més tard d’haver rebut l’avís per l’incendi a la fàbrica de sofre de Constantí, a Tarragona, declarat a les 14.15 hores del migdia. El delegat del Govern detallava que l’empresa AFEPASA (Azufrera y Fertilizantes Pallarès) no és una empresa química, fet que la inclou al Pla Seveso i, per això, s’ha registrat com un “foc d’indústria” i l’avís s’ha traslladat directament al cos de Bombers de la Generalitat. Finalment, s’ha decidit activar el Pla de risc químic per la possibilitat que la combustió del sofre produís diòxid de sofre.

El mapa del polígon de Constantí on hi ha l’incendi / Protecció Civil

Si Catalunya tingués la competència per enviar SMS per avisar a la població d’un risc químic, Xifré assegura que l’incident s’hagués minimitzat i, a més de les sirenes, la gent que es trobava al voltant del polígon industrial de Constantí en aquell moment hauria pogut rebre l’alerta de confinament al mòbil. Els alcaldes de Reus i Constantí també han reclamat que aquesta competència passi a ser de Catalunya

L’incendi ja està controlat

Els bombers han donat per controlat l’incendi a l’empresa AFEPSA i s’aixeca totalment el confinament a la zona. L’incendi, que ha afectat aquesta fàbrica de proveïdor de fertilitzants i ha estat provocat per un foc elèctric, ha estat al polígon industrial de Constantí. S’han activat dues sirenes a la zona del polígon que avisava la gent que s’havien de confinar.

El foc no ha afectat les zones urbanes on hi habiten persones. L’incendi d’aquest dilluns ha estat més delicat pels materials de la fàbrica, que pel volum del foc. De fet, s’han cremat alguns palets que contenen sofre, una substància tòxica. Fins a una vintena de dotacions de Bombers i dels Serveis d’Emergència s’han desplaçat fins al polígon. Dues persones van resultar ferides per inhalació de fum, però estan fora de perill.