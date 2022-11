Confinen els voltants d’una fàbrica de Constantí per un incendi

Un incendi a l’empresa AFEPASA ha obligat a la conselleria de l’Interior a activar el PLASEQCAT en fase d’emergència, que es basa en un pla especial d’emergències exteriors del sector químic. L’incendi, que afecta a aquesta fàbrica de proveïdor de fertilitzants i ha estat provocat per un foc elèctric, està al polígon industrial de Constantí. Tal com informa Protecció Civil s’han activat dues sirenes a la zona del polígon i tothom que la senti s’ha de confinar.

En aquest sentit, l’àrea d’afectació no afecta a les zones urbanes on hi habiten persones. L’incendi és més delicat pels materials de la fàbrica AFEPASA, que pel volum del foc. De fet, s’estan cremant alguns palets que contenen sofre, una substància tòxica. Fins a 13 dotacions de Bombers i dels Serveis d’Emergència han anat als llocs dels fets.

De moment, hi ha un ferit lleu que han traslladat a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona i dues persones més que s’han atès allà mateix. Protecció Civil manté el confinament de les empreses del polígon de Constantí (Tarragonès) on l’incendi afecta tres naus d’una empresa de fabricació de sofre. Una de les naus s’ha pogut “sectoritzar” i aïllar, a la segona nau el foc afecta la coberta, però ja està controlat, i en la tercera hi ha palets afectats i s’estan separant els que cremen dels que no.

El confinament afecta només el polígon de #Constantí, on sonen 2 sirenes de risc químic i no les zones urbanes habitades. NO ES TRACTA D'UN SIMULACRE. #PLASEQTA pic.twitter.com/NeMXiCf5wf — Protecció civil (@emergenciescat) November 7, 2022

La setmana passada hi va haver un simulacre

De fet, el passat dimecres més de 65.000 ciutadans de les comarques de Tarragona van participar en el primer simulacre de confinament del Pla d’emergència exterior del sector químic de Tarragona (Plaseqta). La prova va durar uns 15 minuts i va començar amb l’activació de les 20 sirenes de risc químic, amb 10 al municipi de Tarragona, dos a La Canonja, sis a Vila-Seca i dos més a Salou. A més, també es va enviar un missatge als telèfons mòbils que es trobaven a la zona.

L’interior del vehicle no és una mesura segura

Protecció Civil recordava que, en casos de risc químic, tant quedar-se a l’interior d’un vehicle com practicar l’evacuació no són mesures segures, i indica que no és necessari anar a buscar als nens a l’escola o activitats extraescolars.

A diferència d’altres ocasions, en aquesta prova no es van simular accions operatives dels cossos d’emergències que no estaven relacionades amb el confinament per a centrar l’atenció en les mesures d’autoprotecció de la ciutadania. Per a avaluar el funcionament del simulacre, es va elaborar una enquesta amb un breu qüestionari que es va haver de respondre durant o després de la prova.