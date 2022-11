Reunió Govern-PSC per abordar els pressupostos

La portaveu del PSC, Elia Tortolero, ha avançat que aquest dilluns a la tarda el PSC es reunirà amb el Govern per a abordar els Pressupostos al Palau de la Generalitat, en el marc de la ronda de contactes iniciada per l’executiu català la setmana passada. “Escoltarem i a conèixer quin és el marc pressupostari”, ha dit en roda de premsa sobre la trobada, que serà a les 16.30 hores d’aquest dilluns i es produeix després de les reunions del Govern amb els comuns i Junts –la CUP va plantar a l’Executiu català–.

Per part del PSC acudiran la portaveu del grup parlamentari, Alícia Romero; el diputat Jordi Riba i la coordinadora del grup parlamentari Nelia Martínez; per part del Govern, lideren la ronda de contactes la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i la d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas. Sobre si consideren que el Govern compta amb els socialistes per als comptes, la portaveu ha demanat no considerar com una cosa excepcional que els incloguin en aquesta ronda: “El PSC és el primer partit a Catalunya i hem d’estar en aquesta roda de contactes”.

La portaveu del grup parlamentari del PSC, Alícia Romero, en roda de premsa al Parlament | ACN (Sara Escalera)

Reunió per “escoltar”

Preguntada per si estan d’acord amb la proposta dels comuns de gravar més a les rendes altes, ha subratllat que els socialistes assisteixen a aquesta reunió per a escoltar i conèixer el marc pressupostari “sense fer més proposades” ara com ara. En paral·lel, ha explicat que el primer secretari del PSC, Salvador Illa, segueix amb les seves reunions amb agents socials i econòmics de Catalunya –ja porta un centenar–, i que en totes les seves trobades “surt un mateix objectiu: pressupostos”.

La portaveu també ha reaccionat a les paraules del president d’ERC, Oriol Junqueras, que va dir textualment que els socialistes havien de fer encara un llarg camí per a reconciliar-se amb la societat catalana: “Som el primer partit de Catalunya. Per tant, la societat catalana ens ha donat estar posicionats aquí. És hora de deixar enrere el ressentiment que no porta a cap part”.

Demanen la dimissió d’Elena

D’altra banda, la portaveu del PSC ha tornat a demanar la dimissió del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, després de les declaracions del major dels Mossos Josep Lluís Trapero al Parlament, que se sumeixin a la polèmica per la renovació de la cúpula dels Mossos i al “bloqueig” d’un conveni de la Guàrdia Urbana de Barcelona, ha dit.

“El president Aragonès no pot permetre ni un minut més tenir un conseller que crea problemes en lloc de resoldre’ls. No es pot jugar amb la seguretat de Catalunya ni amb el prestigi del cos”, ha afegit.

Investigar Barrionuevo

Sobre si haurien d’investigar-se les declaracions de l’exministre socialista José Barrionuevo, que va admetre en una entrevista haver ordenat el segrest de l’etarra Larretxea Goñi, Tortolero ha sostingut que “cal respectar l’Estat de Dret sempre, i quan hi hagi alguna actitud o declaració que contravé, s’ha d’investigar”.

Després de les declaracions de l’antiga amiga del Rei emèrit Corinna Larsen sobre la seva relació, i preguntada per si el PSC aposta per fer un front comú al Congrés per a evitar episodis d’aquest tipus a la Monarquia, Tortolero ha assegurat que a això ha de contestar el grup parlamentari socialista al Congrés.

D’altra banda, ha mostrat el seu respecte per la manifestació aquest dilluns davant la seu del PSC contra una iniciativa socialista per a desallotjar okupes en 48 hores, però ha sostingut que el seu partit està en contra de les ocupacions “siguin amb c o amb k”.