Barrionuevo admet que Interior controlava els GAL i provoca un terratrèmol

Les declaracions de l’exministre d’Interior José Barrionuevo en una entrevista publicada aquest diumenge a El País han provocat una onada d’indignació al País Basc. Barrionuevo, que va ser condemnat a 10 anys de presó pels delictes de segrest i malversació de diners públics, ha admès que el seu ministeri controlava els Grups Antiterroristes d’Alliberament (GAL) i ha justificat el terrorisme d’Estat en la lluita contra ETA. A més, l’exministre socialista també ha reconegut que ell va donar l’ordre d’alliberar Segundo Marey, qui va ser segrestat per error per la policia espanyola perquè el van confondre amb un cap d’ETA. Les paraules de l’ex titular del Ministeri de l’Interior han indignat les associacions de víctimes dels GAL, el govern basc, Unides Podem i EH Bildu, que les han titllat d’inacceptables i demanen que el govern espanyol assumeixi responsabilitats.

Els detinguts, al maleter

Barrionuevo també ha reconegut que va ser ell qui va donar l’ordre de detenir l’etarra Larretxea Goñi a França, tot i que no tenien el vistiplau de les autoritats franceses. Recorda que els GAL “el van agafar, però era tan gran que no cabia al maleter”. L’etarra es va resistir i van arribar els gendarmes, narra l’exministra, que “van desbaratar l’assumpte”. En aquell moment, va assumir que “ho havia ordenat” ell, però assegura que “no hi va haver cap repercussió”. Que l’exministre socialista hagi reconegut que la intenció era posar el detingut al maleter també ha generat molta polèmica.

Condemnat pels assassinats dels GAL

Barrionuevo va ser condemnat el 1998 pel Tribunal Suprem (TS) a 10 anys de presó pel segrest de Marey i malversació de fons públics, però se li va concedir un indult parcial i només va complir tres mesos de la condemna. L’exministre ha remarcat que no guarda “rancúnia” i, després de ser condemnat per la guerra bruta del govern espanyol contra ETA, es va sentir “humiliat, però no infeliç”. En aquesta entrevista, ha defensat sense embuts l’ús de la violència per part del govern espanyol contra ETA.

Sobre el segrest de Marey, l’ex-titular d’Interior assegura que “va estar detingut nou dies per un grup de la policia espanyola” i reconeix que “es van equivocar”. Ell mateix va ordenar que l’havien d’alliberar perquè l’alternativa era matar-lo.

“Cap jutge sortirà a demanar explicacions”

Les respostes a les paraules de Barrionuevo no s’han fet esperar. Moltes veus exigeixen al PSOE i a les institucions espanyols que demanin explicacions i que l’Estat es responsabilitzi pels GAL. La filla d’un home a qui els Grups Antiterroristes d’Allibermanent van assassinar tot i que no estava vinculat a ETA, Maider Garcia Martín, es mostra preocupada per “la falta de respostes” i és conscient que “cap jutge sortirà a demanar explicacions”. “Li tocarà al president espanyol, Pedro Sànchez, fer aquest pas”, assegura.