Renfe expedeix més de 613.000 abonaments gratuïts a Catalunya en dos mesos

Renfe ha expedit 613.000 abonaments gratuïts per a clients recurrents a Catalunya en dos mesos. Segons ha detallat l’operadora, des del 24 d’agost d’aquest any s’han donat 513.000 títols multiviatge gratuïts per Rodalies i 100.000 pels trajectes de Mitjana Distància. Això indica que gairebé el 16% de la població activa de Catalunya ha adquirit aquest abonament. Pel que fa als trens d’Avant, Renfe ha detallat que ha emès 12.000 títols amb el descompte del 50%, dels quals 8.000 corresponen al corredor Barcelona – Figueres i 4.000 a Barcelona – Lleida, i que es poden utilitzar fins al 31 de gener de 2023. Fa unes setmanes, el govern espanyol anunciava que prorrogaria la gratuïtat dels abonaments de Renfe durant tot l’any que ve.

Les dades de l’operadora indiquen que, des que van entrar en vigor els descomptes al transport públic fa més de dos mesos, els serveis de Rodalies han crescut un 32,7% respecte al 2021. Aquest augment situa el nombre de passatgers en xifres similars a les del 2019, abans de la pandèmia del coronavirus.

Dos milions d’abonaments gratuïts en tot l’Estat

Pel que fa al conjunt de l’Estat espanyol, aquest dilluns, Renfe ha superat la xifra de dos milions de títols gratuïts expedits entre Rodalies, Cercanías i Mitjana Distància.

En concret, la companyia especifica que, del total d’abonaments gratuïts, el 71,7% corresponen a bitllets per viatjar als diferents nuclis de Rodalies, Cercanías i Cercanías Ample Mètric, mentre que el 28,3% corresponen a abonaments de Mitjana Distància.

Objectiu: reduir les emissions de Renfe

Amb aquests abonaments gratuïts, el govern espanyol es va proposar pal·liar els efectes de la crisi provocada per la invasió d’Ucraïna per part de les tropes russes i potenciar el transport públic. L’objectiu d’aquesta mesura és reduir la dependència energètica i les emissions. Renfe ha calculat que la proposta beneficiarà més de 75 milions de desplaçaments.

En concret, l’executiu de Pedro Sánchez va donar llum verda a aquesta ajuda a usuaris recurrents de Renfe, que està en marxa des de l’1 de setembre, i que ha permès estalviar 118 milions de litres de benzina i evitar l’emissió de 360.576 tones de CO2 a l’atmosfera. Unes xifres que no s’haurien evitat si el transport s’hagués realitzat en cotxe.