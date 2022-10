El govern espanyol mantindrà la gratuïtat de RENFE durant el 2023

La gratuïtat i bonificació dels abonaments de Rodalies i Mitja Distància per a passatgers recurrents ha arribat per quedar-se. Així, les bonificacions al 100% del transport públic que depèn del govern espanyol, és a dir, RENFE; es mantindran durant tot l’any 2023. Ho ha confirmat la ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres aquest dimarts en què s’ha presentat el projecte dels pressupostos generals de l’Estat del 2023 acordat aquest mateix dimarts entre PSOE i Unides Podem i que ara s’haurà d’enviar al Congrés perquè doni el vistiplau definitiu. Els abonaments gratuïts van entrar en funcionament el passat 1 de setembre i, en principi, s’allargaven fins al 31 de desembre d’aquest mateix any. Ara, el govern de Pedro Sánchez té la intenció de prorrogar-ho durant tot l’any vinent, però perquè sigui una realitat, caldrà que el Congrés doni llum verda als pressupostos per al 2023 de PSOE i Unides Podem.

Montero ha assegurat que, a més de prolongar la gratuïtat dels abonaments de RENFE, la convertirà en una política estructural per fer un seguiment del seu impacte i dels seus beneficis sobre la sostenibilitat i la reducció d’emissions contaminants, per incentivar l’ús del transport públic per davant del cotxe.

Una partida de 700 milions d’euros

El projecte dels pressupostos generals de l’Estat inclou una partida de 700 milions d’euros pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, fet que suposarà un increment del 41,2% respecte a l’any anterior.

Línies beneficiades

La gratuïtat dels abonaments beneficia totes les línies de Rodalies que operen a Catalunya. És a dir: les de Barcelona (R1, R2, R2N, R2S, R3, R4, R7 i R8), de Girona (RG1), de Tarragona (RT1) i dels trens regionals (R11, R12, R13, R14, R15, R16 i R17).

Els abonaments de transport amb bonificació es poden sol·licitar a la web de RENFE.