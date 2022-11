ERC demana a Junts que faciliti la tramitació dels pressupostos

La secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha demanat aquest dilluns a Junts que “com a mínim” faciliti la tramitació dels pressupostos de la Generalitat de 2023 igual que ha fet amb els de l’Ajuntament de Barcelona. En roda de premsa, Vilalta ha sostingut que “no s’entendria” que Junts no negociés els pressupostos i ha insistit que el projecte de comptes va ser elaborat inicialment pel exconseller d’Economia Jaume Giró abans que el seu partit sortís del Govern.

“No entendríem que, de la mateixa manera que Junts ha decidit abandonar el Govern, acabi decidint abandonar a la ciutadania”, ha advertit, i ha defensat que per responsabilitat haurien d’aprovar els Pressupostos. Vilalta ha subratllat que Junts va permetre la tramitació dels comptes a l’Ajuntament de Barcelona, per la qual cosa considera que no haurien de “bloquejar” els comptes.

El president d’ERC, Oriol Junqueras, a la seu del partit a Barcelona acompanyat d’altres membres de la formació. Data de publicació: dissabte 08 d’octubre del 2022, 13:51 Localització: Barcelona Autor: Eli Don

Reunions del Govern

La dirigent republicana ha apuntat que el Govern s’està reunint amb els grups parlamentaris per a abordar la negociació dels comptes, que ha definit com a “urgents i necessaris”, i ha reiterat que la prioritat és aprovar-los amb Junts, els comuns i la CUP.

Ha apostat perquè els comptes serveixin com a escut social davant la situació econòmica actual, continuïn la transformació verda que defensa l’executiu, i ha garantit que seran els “pressupostos més justos possibles”. Així mateix, ha manifestat la seva convicció que podran aconseguir un acord amb els comuns, mentre que espera que la CUP accedeixi a reunir-se amb el Govern, després que la setmana passada anunciés que no mantindran cap trobada amb l’executiu de Pere Aragonès.

Sense novetats sobre la sedició

Sobre la negociació dels Pressupostos Generals de l’Estat, ha afirmat que no hi ha novetats i que ERC continua explorant el “marge” que hi ha per a aprovar-los, ha avisat que encara estan lluny però que encara queden dies per a treballar en això.

Vilalta ha assenyalat que serà més fàcil el vot favorable d’ERC als pressupostos estatals si es compleixen els compromisos anteriors, s’estableix un mecanisme del garanties del compliment d’inversions, i hi ha més inversió en assumptes socials i l’habitatge: “El Govern espanyol té deures per complir”. Així mateix, ha defensat que hi ha altres negociacions en marxa, com la de la taula de diàleg i la possible reforma de la sedició, i ha tornat a dir que si tot avança serà més fàcil obtenir el suport d’ERC: “Es tracta que tot pugui avançar perquè tot pugui continuar avançant. És necessari que en les negociacions que transcorren de manera paral·lela tot avanç”.

Preguntat per les paraules de l’exministre d’Interior José Barrionuevo en una entrevista aquest cap de setmana, Vilalta les ha titllat d’escandaloses perquè creu que reconeix “desacomplejadamente el terrorisme d’Estat”.