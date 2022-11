El PSOE nega contactes dels seus dirigents amb Puigdemont

La portaveu del PSOE i ministra d’Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, ha negat aquest dilluns que algun dirigent del partit hagi visitat al president a l’exili, Carles Puigdemont, per a negociar un tracte favorable de cara al seu retorn a Espanya. A més, ha reiterat que la reforma del delicte de sedició és un compromís de legislatura i que es complirà, però ha avisat que necessiten comptar amb majoria. “No, la resposta a la seva pregunta és no, per part de cap dirigent del PSOE”, ha afirmat en ser preguntada sobre si alguna persona del PSOE va anar a Bèlgica per a conversar amb Puigdemont.

Carles Puigdemont a Argelers / Mireia Comas

Paraules “sense valor”

A més, ha indicat que no li donen cap valor a les paraules de l’eurodiputat de Junts, “una persona escapolida que hauria de donar explicacions a la justícia d’aquest país”, segons ho ha qualificat. D’aquesta manera responia a les paraules del líder independentista, exiliat des de fa 5 anys, que el passat 30 d’octubre va afirmar que havia rebut visites de membres del PSOE per a generar-li “expectatives de bon tracte via reforma del codi penal i un indult sempre que accedís a comparèixer davant el Suprem”.

“Segur que Pedro Sánchez sap de què parlo”, va escriure en una carta de dues pàgines que va compartir via Twitter diumenge passat 30 d’octubre, el dia en què complia un lustre a l’exili després del 1-O.

Reforma del delictes de sedició

D’altra banda, respecte a l’a possible reforma del delicte de sedició, Pilar Alegría ha reiterat que el PSOE des de l’inici de la legislatura ha defensat l’homologació del Codi Penal amb la resta de les democràcies més avançades d’Europa i ha insistit que per a dur-lo a terme necessiten “almenys 176 vots”. Amb tot, ha assegurat que el compromís del partit referent a això “ha estat clar des de l’inici de la legislatura”.

Així, ha reiterat que el PSOE compleix amb els seus compromisos i que per tant aquesta reforma serà possible quan es traslladi al Congrés i la resta de grups necessaris per a aconseguir una majoria també l’accepta i l’aprova. “Ha d’haver-hi una disposició per part d’altres partits que se sentin en les corts”, ha apuntat.

A més, ha aprofitat per a assenyalar que considera “inacceptable” per part del PP i del seu líder, Alberto Núñez Feijóo que s’utilitzi aquest “compromís” del govern espanyol per a “incomplir la Constitució” en referència a la ruptura de les negociacions per a renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).